Noemi Impellizzeri, fuga del killer ripresa dalle telecamere e possibili impronte sul palo della luce

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Svolta nel giallo di Noemi Impellizzeri a Riposto, nel Catanese: il Ris di Messina ha trovato impronte su un palo della luce. Una telecamera avrebbe ripreso un uomo che si cala dal palo, forse in fuga dopo il rogo. L’unico indagato, Toni Proietto, nega ogni responsabilità e sostiene di essere stato al lavoro fuori zona.

Noemi Impellizzeri, possibile svolta

Il giallo di Riposto potrebbe essere arrivato al momento di svolta. Gli specialisti del Ris di Messina sono tornati per la terza volta nella casa di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta il 23 agosto, e hanno ricostruito quella che potrebbe essere stata la via di fuga di chi ha agito, trovando delle impronte su un palo dell’illuminazione pubblica.

Gli specialisti sono rimasti nell’abitazione di via Circumvallazione per quasi dieci ore, andando sul posto a colpo sicuro. Hanno raccolto nuovi campioni biologici e isolato altre tracce.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione, chi ha agito sarebbe passato dai terrazzini delle abitazioni vicine, compresa una casa disabitata, fino a raggiungere un palo della luce in via Flavio Gioia.

Dopo un lungo accertamento con un cestello mobile, il Ris vi ha trovato impronte digitali di chi si sarebbe aggrappato per scivolare fino all’asfalto. Sul percorso sono stati segnalati con fascette bianche anche i segni delle scarpe.

Chi è fuggito pensava forse di sfruttare la stradina buia per evitare gli occhi elettronici. Una telecamera privata di un’abitazione della zona, tuttavia, avrebbe ripreso la sagoma di un uomo che si cala dal palo, con l’immagine però ancora da verificare.

Gli inquirenti ritengono che l’autore conoscesse bene la casa e i suoi accessi. Come evidenziato nel corso del programma tv “Vita in diretta”, la mamma Sara sembra confermare la ricostruzione con un dettaglio: “Sul muretto in cucina si può salire”. La donna ha raccontato che la figlia vi saliva per pulire i vetri e richiudeva lo scorrevole dall’esterno, quindi si potrebbe entrare e uscire lasciandolo chiuso da fuori.

Dal presunto suicidio all’ipotesi di omicidio

Noemi è trovata impiccata nella cucina di casa, dopo una chiamata per un incendio. Quella che sembrava una morte volontaria ha ricevuto però in seguito un’altra lettura: l’autopsia ha stabilito che era già morta quando le fiamme sono divampate, e l’ipotesi investigativa è un omicidio simulato.

Nelle analisi del Ris rientrano anche il Dna sotto le unghie e le piccole tracce di sangue evidenziate dal luminol sulle pareti della cucina e in altri ambienti.

Al momento l’unico indagato è Toni Proietto, amico di Noemi, che ha trovato il corpo. Il 38enne di Giarre nega ogni responsabilità e dice di essere stato al lavoro, fuori Riposto, il giorno dell’accaduto.