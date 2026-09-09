Noemi Impellizzeri, mistero sulla morte si infittisce tra fratture dubbie e il ritrovamento "in mutandine"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Noemi Impellizzeri presentava lesioni sul volto. A riferirlo sono i genitori della 33enne trovata morta il 23 agosto nella sua abitazione a Riposto (Catania). Nello specifico, la donna presentava una frattura al naso. Un’altra amica riferisce che la donna avrebbe avuto “tutte le ossa rotte”. Se ciò corrispondesse ai risultati dell’autopsia, potrebbe suggerire che prima di morire, Noemi avrebbe avuto una colluttazione con qualcuno. In più, emerge che la 33enne sarebbe stata trovata con addosso soltanto le mutandine, un fatto inusuale per la ragazza: “Anche con 50 gradi restava sempre vestita”, dice un’amica.

Le presunte fratture sul corpo e sul volto di Noemi Impellizzeri

L’indiscrezione arriva dalla puntata di Vita in Diretta andata in onda mercoledì 9 settembre. I genitori di Noemi Impellizzeri raccontano che una volta ricevuta la salma dopo l’autopsia – di cui ancora non si conoscono i contenuti – avrebbero notato che sul volto della loro figlia erano presenti lesioni, tra cui una frattura al naso.

Un’altra amica riferisce che la 33enne “aveva tutte le ossa rotte”. Dettagli, questi, che se confermati potrebbero suggerire una colluttazione tra la vittima e il suo aggressore poco prima della morte, che dunque sarebbe stata inscenata come un suicidio.

A credere al suicidio, oggi, è l’amico Tony Proietto, indagato per la morte della donna. L’uomo sostiene che la notte di venerdì 21 Noemi gli avrebbe manifestato l’intenzione di togliersi la vita, ma lui non le avrebbe creduto in quanto la 33enne avrebbe più volte parlato di suicidio.

La versione del suicidio, tuttavia, non convince i familiari di Noemi.

La stranezza delle mutandine

Un’amica di Noemi, inoltre, riferisce che all’interno della sua abitazione di via Circumvallazione, a Riposto (Catania), la ragazza sarebbe stata trovata con addosso soltanto le mutandine.

Un’anomalia, secondo l’amica, in quanto Noemi “anche con 50 gradi restava sempre vestita”, racconta a Vita in Diretta.

Il terzo uomo del giallo

Nel frattempo, nell’intera vicenda è entrata l’ombra di un terzo uomo. Si tratterebbe di una persona che Noemi, prima di essere trovata cadavere, avrebbe incontrato sul lungomare.

Quest’uomo, residente a Piedimonte Etneo, sarebbe già noto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto all’obbligo di firma e sarebbe stato già ascoltato dai carabinieri.