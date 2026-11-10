Noemi Impellizzeri morta a Riposto, autopsia conferma aggressione e strangolamento: lo sfogo della mamma

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Noemi Impellizzeri sarebbe stata uccisa. I risultati dell‘autopsia confermerebbero che la 33enne trovata morta impiccata nella sua abitazione di Riposto, vicino a Catania, sarebbe stata strangolata con una corda. I segni sul suo collo non sono compatibili con quelli di un impiccagione da sospensione. La madre di Impellizzeri è tornata a chiedere giustizia, mentre l’unico indagato rimane Tony Proietto.

I risultati dell’autopsia si Noemi Impellizzeri

L’avvocato della famiglia Impellizzeri ha commentato i risultati delle indagini dei Ris di Messina, che avrebbero confermato che la 33enne non possa essersi suicidata. Durante una puntata della trasmissione Dentro la Notizia, il legale ha dichiarato:

Le consulenze medico legali confermano che sul collo di Noemi ci sono tracce incompatibili con l’impiccagione per sospensione. Le lesioni sono state di rilevanza tale da provocare la morte.

Impellizzeri era stata trovata impiccata nella propria abitazione, nella quale era anche scoppiato un incendio. Il suicidio era stata la prima ipotesi, ma la famiglia l’aveva subito respinto.

L’appello della madre di Noemi Impellizzeri

A seguito della diffusione dei risultati dell’autopsia, la madre di Impellizzeri ha letto una lettera scritta da lei in ricordo della figlia, morta da ormai più di due mesi.

“Io conservo ogni minimo ricordo. Nessuno mi ridarà la mia bambina. Spero solo che sia fatta giustizia presto” ha scritto la donna, chiedendo una rapida soluzione del caso.

I risultati delle analisi del Ris potrebbero aiutare a chiudere le indagini, che al momento continuano ad avere una sola persona iscritta nel registro delle notizie di reato: l’amico di Impellizzeri, Tony Proietto.

Le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri

L’omicidio di Noemi Impellizzeri sarebbe avvenuto lo scorso 23 agosto. La 33enne era stata trovata impiccata nel suo appartamento di Riposto, in provincia di Catania, dove era scoppiato un incendio.

Le prime prove che andavano contro la teoria del suicidio erano arrivati l’8 ottobre, con i risultati preliminare dell’autopsia che indicavano come più probabile uno strangolamento, piuttosto che un impiccagione.

Ne è seguita l’indagine contro Tony Proietto. I rapporti tra l’uomo, 46enne sposato con due figli, e Impellizzeri sono sotto analisi. Sia lui, sia la sua famiglia, negano ogni accusa.