Noemi Impellizzeri morta a Riposto, chi ha appiccato l'incendio è scappato dal terrazzino? La nuova ipotesi

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Nella giornata di mercoledì 2 settembre i Ris di Messina sono ritornati in via Circumvallazione, a Riposto (Catania) per un nuovo sopralluogo nell’abitazione di Noemi Impellizzeri. L’inviata Carmen La Gatta di Verità Nascoste – Il Diario ha raccontato che gli inquirenti si sarebbero soffermati su un terrazzino in cima alla casa. Se la morte della 34enne e l’incendio sono avvenuti in due tempi, chi ha dato alle fiamme la casa potrebbe essere fuggito da quel terrazzino, che risulta comunicante con un altro balcone distante pochissimi metri. Quella potrebbe essere stata una via di fuga per allontanarsi dal luogo della tragedia senza passare sotto l’occhio delle telecamere di videosorveglianza.

Il dettaglio del terrazzino nel giallo di Riposto

Come anticipato, mercoledì 2 settembre i Ris della stazione di Messina sono tornati nuovamente a Riposto, in via Circumvallazione, per un secondo sopralluogo nell’abitazione in cui Noemi Impellizzeri ha perso la vita.

L’inviata di Verità Nascoste – Il Diario Carmen La Gatta ha fatto presente che durante i rilievi, gli inquirenti si sarebbero soffermati sul terrazzino che sormonta l’abitazione della donna.

La corrispondente ha fatto notare che “ci sono tanti terrazzini comunicanti tra loro“. Non si esclude, quindi, l’ipotesi che chi ha appiccato l’incendio nella casa della 34enne sia poi fuggito al piano di sopra per poi darsi alla macchia passando per quei balconi ravvicinati.

In questo modo il potenziale responsabile del rogo avrebbe preso una direzione opposta a quella in cui l’area è interessata dalla presenza di telecamere di videosorveglianza. Ciò, ovviamente è da considerare qualora venga appurato che la morte di Noemi Impellizzeri e l’incendio della sua abitazione siano eventi indipendenti.

La sorella di Tony Proietto difende il fratello

Le telecamere di Milo Infante, quindi, hanno raggiunto la sorella di Tony Proietto, il 38enne indagato per omicidio dalla Procura di Catania.

La donna ribadisce che suo fratello “ha aiutato Noemi, la portava anche a casa sua e le dava da mangiare“. Ciò dimostrerebbe che il 38enne “non farebbe del male a nessuno”. Il 23 agosto l’uomo “si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato“. Quella notte “si era preoccupato perché lei non rispondeva” ed “è stato l’unico a preoccuparsi perché lei non si collegava”. Non esclude che suo fratello, quindi, sia stato incastrato.

La morte di Noemi Impellizzeri

L’intera vicenda è ancora avvolta nel mistero. Fino ad ora, infatti, si ha solo la versione raccontata da Tony Proietto, il 38enne di Giarre che da tempo frequentava Noemi. L’uomo ha detto che alle 4:30 di venerdì 21 agosto la donna, durante una videochiamata, gli avrebbe manifestato la volontà di togliersi la vita arrivando a mostrare la corda che avrebbe usato contro di sé.

Proietto spiega che Noemi avrebbe avuto un sentimento per lui, per questo l’uomo le avrebbe proposto di prendere delle distanze in quanto sposato e con figli. Dopo avergli detto: “Ti amo”, quindi, la donna ha interrotto la conversazione. Tony avrebbe ignorato quel riferimento al suicidio in quanto, sempre secondo la sua versione, la 34enne avrebbe più volte affrontato l’argomento nei momenti di difficoltà.

Alle 2 del mattino di domenica 23, tuttavia, dall’ultima conversazione con Noemi erano ormai passate più di 24 ore. Preoccupato per il lungo silenzio, l’uomo si sarebbe spinto fino all’abitazione della donna, a Riposto, e dopo avervi avuto accesso per via di una serratura difettosa avrebbe trovato il corpo impiccato di Noemi nel locale cucina. In quel momento, tuttavia, non avrebbe trovato tracce né principi di incendio.

Dopo il ritrovamento, preso dal panico, non sarebbe riuscito ad avvertire i familiari della donna, che hanno scoperto la tragedia solamente con l’arrivo dei vigili del fuoco chiamati da una vicina che aveva notato il fumo, alle 4:30. Tony Proietto si dichiara estraneo ai fatti e sostiene che quello di Noemi sia stato un suicidio.