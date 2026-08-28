Noemi Impellizzeri morta a Riposto, "due giorni prima era con un uomo": la rivelazione dell'amico indagato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’amico di Noemi Impellizzeri continua ad aggiungere dettagli alla vicenda. In un’ultima dichiarazione rilasciata a un’inviata di Verità Nascoste – Il Diario, Tony parla di un uomo. Questo soggetto, stando al suo racconto, venerdì 21 agosto – poche ore prima della presunta ultima videochiamata – avrebbe accompagnato la donna in auto fino a Giarre (Catania), dove vive l’indagato, con l’intenzione di farsi ospitare per la notte. Tony, tuttavia, l’avrebbe nuovamente riaccompagnata a Riposto per poi fare rientro a Giarre e, infine, parlare con Noemi tramite videochiamata.

Nel racconto di Tony spunta un uomo misterioso

Nel corso della puntata di venerdì 28 agosto Carmen La Gatta, inviata di Verità Nascoste – Il Diario, durante un collegamento da Riposto ha riferito di aver saputo dall’indagato che venerdì 21, intorno alle 2 di mattina, Noemi Impellizzeri si sarebbe fatta accompagnare in auto fino a casa di Tony, al quale avrebbe chiesto ospitalità per una notte.

Ad accompagnare la donna sarebbe stato un non meglio precisato uomo, di cui non si hanno notizie circa il tipo di rapporto con la 34enne, tanto meno sull’identità. Il soggetto senza nome l’avrebbe lasciata in casa dell’indagato per poi sparire nel nulla.

E proprio in quel momento l’indagato avrebbe chiesto alla donna di prendere le distanze in quanto, essendo sposato e con figli, quella frequentazione non era ben vista dalla sua famiglia.

La 34enne si sarebbe dunque incamminata verso casa, ma Tony l’avrebbe raggiunta per riaccompagnarla a Riposto in auto. Subito dopo, l’indagato sarebbe tornato a Giarre, intorno alle 3 del mattino. Poco dopo, Noemi Impellizzeri lo avrebbe videochiamato.

I dubbi sulla videochiamata di Noemi Impellizzeri

Intanto, un’inviata di Morning News il 28 agosto ha posto un dubbio proprio sulla videochiamata che Noemi Impellizzeri avrebbe fatto all’amico – ora indagato per omicidio colposo – alle 4:30 del giorno 21. L’uomo ha raccontato che in quella conversazione la donna gli avrebbe confessato il suo amore per poi mostrargli una corda per comunicargli la volontà di togliersi la vita.

L’inviata di Morning News fa presente che l’uomo non avrebbe salvato alcuno screenshot da quella videochiamata, e che soprattutto potrebbe trattarsi di una conversazione difficilmente tracciabile in quanto crittografata. Il cellulare dell’indagato è ora a disposizione degli inquirenti coordinati dalla Procura di Catania.

Cosa non torna nel giallo di Riposto

Come ormai noto, Tony ha raccontato di aver raggiunto l’abitazione di Noemi, in via Circumvallazione a Riposto, alle 2 del mattino di domenica 23 agosto, preoccupato perché non aveva notizie della donna da più di 24 ore. Facilitato da un difetto della serratura, l’uomo sarebbe entrato nell’abitazione e avrebbe trovato Noemi impiccata in cucina. All’interno dell’abitazione non vi sarebbero state tracce né principi di incendio, ha detto agli inquirenti.

Secondo la sua versione, sarebbe fuggito di corsa e avrebbe tentato inutilmente di contattare i famigliari di lei fino alle 4:30, quando la madre della donna lo ha messo al corrente dell’incendio in corso. Né alla madre, né a fratello e sorella di Noemi, Tony ha comunicato da subito di aver trovato la donna impiccata in casa. “Non trovavo le parole giuste”, la sua spiegazione.