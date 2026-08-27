Noemi Impellizzeri "non si sarebbe mai tolta la vita", secondo la mamma: da Riposto due versioni sul giallo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Esaurite le prime ore dopo le indiscrezioni dall’autopsia sul corpo di Noemi Impellizzeri, sul giallo di Riposto si contano due versioni dei fatti: per il medico legale e la famiglia lo scenario sarebbe ben lontano da quello di un suicidio, ma per l’amico ora indagato per omicidio colposo la tragedia sarebbe il risultato di un gesto volontario. La madre della 34enne, raggiunta dalle telecamere di Verità Nascoste – Il Diario, sostiene che sua figlia “non si sarebbe mai tolta la vita”.

La madre di Noemi Impellizzeri non crede al suicidio

Nel corso della puntata di giovedì 27 agosto le telecamere di Verità Nascoste – Il Diario, il nuovo format di approfondimento condotto da Milo Infante su Canale 5, sono tornate a Riposto (Catania) per parlare con la madre di Noemi Impellizzeri.

Sua figlia “non era una ragazza che si voleva suicidare, era piena di vita“, quindi l’ipotesi del suicidio “è una cosa che non accetto”, dice la donna.

“Chi è stato paghi le conseguenze”, continua la madre della vittima, che manifesta “piena fiducia verso gli inquirenti” e riporta di non avere idea su chi possa aver strappato alla vita la figlia 34enne.

“Noi vogliamo giustizia per Noemi, solo questo”, conclude la madre della donna.

Noemi “non era una ragazza solare”, secondo l’amico

La mattina di giovedì 27 agosto La Sicilia ha pubblicato un’intervista esclusiva all’uomo ora indagato per omicidio colposo nell’inchiesta sul giallo di Riposto. L’amico di Noemi Impellizzeri – che a Morning News ha precisato di non essere il fidanzato – ha fornito ai cronisti locali un profilo differente da quello riferito dalla famiglia della donna.

Se per i parenti la 34enne non avrebbe mai compiuto un gesto volontario perché “piena di vita”, per l’amico era “profondamente tormentata e gravata da pesanti problemi personali“, quindi “non era una ragazza solare e priva di ombre”.

La versione dell’indagato

Tony, questo il nome dell’amico di Noemi Impellizzeri ora indagato per omicidio colposo, ha consegnato ai carabinieri il suo telefono. Al suo interno vi sarebbero le presunte prove del suicidio. Tutto sarebbe iniziato alle 4:30 del mattino di venerdì 21, quando la 34enne durante una videochiamata gli avrebbe mostrato la corda che intendeva usare per togliersi la vita.

L’uomo avrebbe ignorato la cosa, convinto che fosse l’espressione di un momento di difficoltà, ma alle 2 del mattino di domenica 23 agosto – sempre secondo la sua versione – si sarebbe recato presso l’abitazione della donna perché non riusciva a mettersi in contatto con lei da più di 24 ore. All’interno, al quale aveva avuto accesso per un difetto della serratura, nel locale cucina avrebbe trovato il corpo di Noemi “che penzolava da una corda legata a un tubo”, ha riferito a La Sicilia.

La famiglia della ragazza avrebbe appreso della tragedia solo due ore dopo, quando in casa di Noemi erano arrivati i vigili del fuoco per spegnere l’incendio divampato. Tony, tuttavia, ha riferito che al suo arrivo, alle 2 del mattino, in casa non c’erano segnali di fiamme.