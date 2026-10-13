Noemi Impellizzeri, Toni Proietto si difende dalle accuse e attacca: "Detto tutta la verità, forse altri no"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri con l’attenzione degli inquirenti concentrata su Toni Proietto, l’uomo che per ultimo ha visto la donna prima del tragico ritrovamento. Mentre i familiari della vittima chiedono a gran voce la verità su quanto accaduto all’interno dell’abitazione, Proietto respinge ogni accusa e ribadisce la propria estraneità ai fatti. Nel frattempo, gli accertamenti tecnici dei Ris di Messina su un’impronta di fuga e sulle scarpe sequestrate all’uomo potrebbero rivelarsi decisivi per ricostruire la dinamica del delitto.

Proietto risponde alle accuse

Toni Proietto, sospettato della morte di Noemi Impellizzeri, si difende dalle accuse a Verità Nascoste. Dice che le persone che lo conoscono non lo guardano con sospetto, mentre i familiari di Noemi gli chiedono di dire la verità. “Io fino a oggi ho detto tutta la verità che so, forse qualcheduno non ha detto tutto quello che sa”, ha raccontato.

Entrando nei dettagli, Proietto, spinto dal conduttore Milo Infante, dice che è strano anche per lui che quando ha visto Noemi non ci fosse traccia di fuoco in casa. “Io in quel momento sono rimasto di stucco, perché quello che lei mi aveva detto nei messaggi mi ha scioccato”, racconta.

L’avvocato di Proietto, Ivan Siragusa, dichiara: “O è Toni l’assassino o qualcuno che lo conosceva bene”

Il legame con Noemi

Ricorda di averla accompagnata a casa, di aver discusso e di essere tornato a casa. Hanno parlato per telefono e in quel momento Proietto ha deciso di dirle che voleva prendere le distanze perché voleva tornare in Olanda.

“Non eravamo insieme, era come una sorella, un’amica, un’aiutante. Abbiamo passato 8 mesi…”. Secondo Proietto, in molti potevano pensare che tra di loro ci fosse qualcosa perché passavano molto tempo insieme.

Noemi però, quando l’uomo cerca di allontanarla, gli scrive di quanto sia importante per lei. Le ultime parole, dopo “mi tolgo la vita“, sono state: “Ti amo”.

L’impronta

Sarebbe stata trovata un’impronta di scarpa che indica l’uscita dell’aggressore di Noemi dalla parte opposta da dove Proietto racconta di essere entrato in casa e aver trovato la donna. Una fuga che però potrebbe essere avvenuta solo conoscendo bene l’abitazione e il luogo.

Secondo Proietto la fuga da quella posizione deriverebbe dalla conoscenza della zona e della presenza quindi delle telecamere di videosorveglianza dei vicini. Per scappare da queste, l’aggressore di Noemi potrebbe aver preso una strada alternativa all’ingresso.

A Proietto sono state sequestrate delle scarpe per analizzarle: su queste è stato rilevato del materiale che potrebbe essere sangue (i dati devono ancora essere confermati dai Ris di Messina).