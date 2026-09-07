Noemi Impellizzeri, Tony Proietto in ospedale per un malore poi in tv ribadisce la sua estraneità

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tony Proietto, unico indagato per la morte di Noemi Impellizzeri, ha accusato un malore da”stress mediatico” ed è stato ricoverato all’ospedale di Giarre. L’uomo ha più volte ribadito la sua versione sulla notte dell’incendio in cui fu trovato il corpo della 33enne, negando ogni responsabilità e respingendo l’ipotesi di eventuali tracce a suo carico trovate in casa.

Noemi Impellizzeri, l’indagato in ospedale

Un malessere improvviso quello che ha colpito Tony Proietto, il manovale di Riposto unico indagato per la morte di Noemi Impellizzeri. L’uomo si è recato spontaneamente al pronto soccorso dell’ospedale di Giarre, dove è rimasto sotto osservazione.

Secondo quanto trapelato, il malore sarebbe legato alla forte pressione psicologica accumulata nelle ultime settimane, tra attenzione mediatica e sviluppi dell’inchiesta a suo carico.

A testimoniare lo stato d’animo dell’uomo una dichiarazione riportata dai medici del nosocomio giarrese durante il ricovero, durante il quale, come riportato da La Sicilia, Proietto avrebbe confidato: “Continuo a pensare a quella ragazza. Non dormo più. Troppe calunnie. Per una verità che ancora non si scopre”.

Tony Proietto: “Estraneo ai fatti”

Intervistato nel corso del programma tv “Dentro la notizia”, Proietto aveva fornito la sua versione dei fatti relativa alla notte in cui fu scoperto l’incendio nell’abitazione della donna.

L’uomo aveva ammesso di non aver contattato direttamente i soccorsi. “Non ho chiamato, ma provavo a fare venire i suoi familiari lì e fare chiamare a loro i soccorsi. Chiamare il 118 mi avrebbe tanto semplificato la vita. Non ero qua a discutere tutte queste cose. Forse la cosa più facile da fare, non l’ho fatta”.

“Io non ho visto né solvente, non ho visto né fumo, non ho visto fiamme, neanche scintille” ha ribadito, e sull’eventualità che le tracce raccolte nell’appartamento possano risultare a lui riconducibili, l’indagato ha ridimensionato la possibilità.

“Lì possono trovare impronte sui mobili, quelle che quando andavo a casa sua mi potevo sedere a tavola o non lo so, in cucina in un bicchiere che ho bevuto mentre ero là” ha spiegato. “Ma con solvente e altre cose riconducibili all’incendio, io non c’ho niente a che fare”.

Il caso di Noemi Impellizzeri: cosa sappiamo

Noemi Impellizzeri, 33 anni, madre di tre figli minori, è stata trovata senza vita, impiccata nella sua abitazione di via Circonvallazione a Riposto, nel Catanese, la notte tra il 22 e il 23 agosto, mentre i vigili del fuoco domavano un incendio divampato nello stesso appartamento.

I piedi della donna toccavano il pavimento nonostante l’impiccagione: proprio questo dettaglio ha spinto la Procura di Catania ad accantonare l’ipotesi del suicidio a favore di quella omicidiaria, ritenendo l’incendio appiccato dolosamente per occultare la scena del crimine.

Tony Proietto, che frequentava la vittima e inizialmente era stato ritenuto suo compagno, risulta l’unico iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. I carabinieri del Ris di Messina hanno eseguito sopralluoghi e sequestrato telefoni e il furgone dell’uomo.