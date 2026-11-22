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La 16enne Noemi Paltrinieri è morta in un incidente stradale a Ponte Rodoni, frazione di Bondeno, in provincia di Ferrara. Poco dopo la mezzanotte di domenica 22 novembre, l’auto su cui viaggiava con la zia e la cugina si è scontrata frontalmente con un’altra vettura sulla provinciale 69 Virgiliana. Entrambe le familiari e il conducente dell’altra auto sono rimasti feriti. I carabinieri stanno ricostruendo le cause dello scontro.

L’incidente a Bondeno in cui è morta Noemi Paltrinieri

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Noemi viaggiava su una Mercedes Classe A diretta a Ferrara. Al volante c’era la zia di 54 anni. Con loro viaggiava anche la figlia della donna, di 15 anni.

Dalla direzione opposta arrivava una Volkswagen Scirocco. Al volante c’era un giovane di 28 anni che stava percorrendo la provinciale verso Bondeno.

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Le due auto si sono scontrate a poca distanza dall’abitato di Ponte Rodoni. Secondo una prima ricostruzione riportata dalla Nuova Ferrara, la Volkswagen avrebbe invaso la corsia della Mercedes. Spetta ai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi sul posto, verificare questa ipotesi.

Dopo la segnalazione, i vigili del fuoco hanno dovuto liberare gli occupanti rimasti bloccati nelle vetture. Noemi è morta sul posto per le ferite riportate. Aveva compiuto 16 anni da poco, riferisce Tgcom24.

I soccorsi e le condizioni dei tre feriti nell’incidente di Bondeno

Per la zia e la cugina di Noemi i sanitari hanno disposto il trasferimento al Sant’Anna di Cona. Secondo Tgcom24, i medici hanno riservato la prognosi per entrambe. Il 28enne alla guida della Volkswagen ha riportato ferite meno gravi ed è stato accompagnato all’ospedale Santissima Annunziata di Cento.

Il 118 ha inviato tre ambulanze e un’automedica. La Nuova Ferrara scrive che una squadra di Ferrara ha raggiunto i vigili del fuoco volontari di Bondeno già al lavoro sulla provinciale. Come riporta il Resto del Carlino, i soccorsi e i rilievi sono proseguiti per buona parte della notte. Entrambe le vetture sono sotto sequestro.

Gli altri incidenti della domenica

Nella mattinata di domenica 22 novembre, a Villanova di Prata di Pordenone, l’auto guidata da Emanuela Shahini ha urtato un pilastro di cemento e si è ribaltata. La 31enne è morta circa un’ora dopo all’ospedale di Pordenone. Feriti i tre minori che viaggiavano con lei. La figlia di 15 anni è stata ricoverata in gravi condizioni a Pordenone, mentre gli altri due, di 8 e 11 anni, sono stati trasportati a Udine.

Nella tarda serata di sabato 21 novembre, a Spinazzola, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita sulla provinciale 168. L’Alfa Romeo 147 su cui viaggiava con altri tre giovani è uscita di strada e si è ribaltata in un campo. Il conducente, 18 anni, è stato operato a Potenza. Le due ragazze a bordo sono riuscite a uscire da sole dall’abitacolo e hanno riportato ferite meno gravi. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.