Noemi Riccardi uccisa a Nola, i vicini parlano di un "omicidio annunciato": le testimonianze sui litigi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I vicini di casa hanno definito quanto accaduto a Noemi Riccardi come “un omicidio annunciato”. La 23enne è stata uccisa a coltellate dal fratello Vincenzo a Nola. Il 25enne è stato fermato dai carabinieri e ha confessato il delitto. Sia lui che la sorella, a quanto pare, erano in cura presso il Centro di salute mentale di Nola e, come raccontato dai vicini, spesso litigavano tra loro.

Noemi Riccardi uccisa dal fratello

Noemi Riccardi è stata uccisa dal fratello Vincenzo intorno alle 15:00 di mercoledì 19 novembre in via San Paolo Bel Sito a Nola, in provincia di Napoli. La giovane è stata raggiunta da una decina di fendenti che non le hanno lasciato scampo.

Il delitto è avvenuto nell’appartamento in cui i due fratelli vivevano insieme alla madre, che in quel momento era fuori casa. Secondo quanto riportato, dopo il delitto Vincenzo Riccardi avrebbe videochiamato la madre mostrandole il corpo di Noemi.

I litigi tra Noemi e Vincenzo: le testimonianze

I vicini di casa hanno raccontato di continui litigi tra Noemi Riccardi e il fratello Vincenzo. “Si può dire in un certo senso che era una morte annunciata”, ha detto uno dei vicini. Le testimonianze sono state raccolte da Il Mattino.

A quanto pare già la mattina i due fratelli, entrambi disoccupati, avevano litigato. Ma questa volta lo scontro verbale è degenerato e Vincenzo ha ucciso a colpi di coltello la sorella. È stato lui stesso a chiamare il 112, dicendo di avere commesso l’omicidio. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Noemi Riccardi.

Ai carabinieri di Nola, che stanno ricostruendo l’accaduto, ha detto di aver agito in preda a un raptus.

Noemi Riccardi uccisa a Nola in via San Paolo Bel Sito

All’arrivo dei carabinieri Vincenzo Riccardi non ha opposto resistenza e si è lasciato ammanettare.

L’arma del delitto, un coltello, è stata ritrovata dai carabinieri nell’appartamento al quinto piano del condominio di via San Paolo Bel Sito. Una tragedia, quella avvenuta nel pomeriggio del 19 novembre nel paese in provincia di Napoli, che come detto secondo le testimonianze dei vicini era in parte annunciata.

Già nella notte e nella mattinata Noemi Riccardi e Vincenzo avrebbero litigato in maniera pesante, con le urla sentite nitidamente all’esterno della palazzina.