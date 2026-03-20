Noemi Sales, l’intervista alla Enza di ‘Gomorra – Le origini’: “Se semini bene, prima o poi raccogli”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che sembrano una sequenza di domande e risposte. E poi ci sono quelle che, piano piano, diventano una conversazione. Succede quando l’interlocutore abbassa le difese, smette di pensare alle parole giuste e comincia semplicemente a raccontarsi. Con Noemi Sales succede proprio questo. All’inizio c’è la timidezza di chi sa di dover parlare di sé. Poi, quasi senza accorgersene, il racconto si apre: arrivano i dubbi, le scelte fatte troppo presto, gli errori di quando si è giovani e si sta ancora cercando la propria strada. Arrivano anche le paure, quelle più intime, come gli attacchi di panico o il bisogno di controllare tutto per non sentirsi smarriti. Eppure, dentro questo percorso pieno di deviazioni, emerge una cosa molto chiara: la determinazione. Noemi Sales appartiene a quella generazione di attori che ha imparato presto che questo mestiere non è fatto solo di sogni, ma anche di attese, di provini che non vanno come sperato, di momenti in cui sembra che la strada si interrompa proprio quando si pensava di averla trovata. È in quei momenti che si decide se cambiare direzione oppure restare, continuare a seminare, aspettando che qualcosa prima o poi germogli. Nel racconto di Noemi Sales c’è molto di questo: la disciplina quasi “militare” con cui affronta il lavoro, la passione per la recitazione che diventa un modo per conoscersi meglio, la consapevolezza che a volte bisogna partire da soli (anche letteralmente, come quando a vent’anni ha lasciato Napoli per Londra) per capire davvero quanto si desidera qualcosa. C’è anche un’altra dimensione che attraversa tutta l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Noemi Sales: il bisogno di restare fedeli a se stessi. Non inseguire l’immagine, non lasciarsi definire da un’etichetta, non fermarsi a ciò che appare in superficie. «A me non interessa essere bella», dice a un certo punto. «Mi interessa essere brava». Forse è proprio qui il cuore della sua storia: nel tentativo, costante, di andare oltre la superficie. Di dimostrare, prima di tutto a se stessa, che quello che conta davvero non è l’immagine che gli altri vedono, ma quello che si riesce a tirare fuori quando si ha il coraggio di scavare un po’ più a fondo. E in fondo è anche questo il bello di una conversazione come questa: scoprire che dietro ogni percorso artistico, prima ancora dei ruoli e dei set, c’è sempre una persona che sta ancora cercando di capire chi è.

Qual è stato il percorso che l’ha portata fino a oggi?

“Ho iniziato molto giovane, a sedici anni. In quel periodo studiavo moltissimo: frequentavo diverse accademie a Napoli e partecipavo a numerose masterclass. C’è stato poi anche un momento in cui mi sono fermata. È stato un periodo di sconforto. Successivamente ho ripreso a dedicarmi alla recitazione, tra cinema e teatro, e da allora non mi sono più fermata. A un certo punto ho sviluppato una forte concentrazione su questo lavoro. La recitazione è diventata una priorità. Sono una persona molto disciplinata, quasi militare sotto certi aspetti. Per esempio, se il giorno dopo ho un provino vado a dormire presto: ci tengo molto. Tento di coltivare la recitazione sotto ogni aspetto. Vado spesso a teatro e al cinema e, quando trovo masterclass interessanti, cerco sempre di partecipare. Mi piace mettermi continuamente in discussione, sia come persona sia come attrice emergente. Mi pongo molte domande e cerco di nutrirmi di ciò che vedo: guardo i film che escono al cinema, osservo il lavoro degli altri e provo a imparare. Cerco quindi di rimanere sempre impegnata, ma con attività legate alla recitazione: uno spettacolo teatrale, un film interessante da vedere, una masterclass teatrale o cinematografica. Negli ultimi tre anni sono stata davvero molto concentrata su questo”.

Se ripensa oggi al personaggio di Enza in Gomorra – Le origini, con il senno di poi, dopo aver lavorato a quel ruolo e averlo anche rivisto, riesce a capire che cosa le ha lasciato quell’esperienza?

“È stato sicuramente un personaggio molto impegnativo. Prima di tutto perché era la prima volta che interpretavo il ruolo di una madre. Vedermi accanto a quel bambino mi ha fatto un effetto particolare, anche perché sono molto giovane. Allo stesso tempo, però, è stato molto bello ed emozionante. Devo dire anche che i miei colleghi di scena sono stati bravissimi: Luigi Cardone, Antonio Buono e Francesco Pellegrino. Sul set si era creata una tensione che, secondo me, era perfetta per la scena di Enza. Il personaggio inizialmente non comprende bene ciò che sta accadendo. Ma poi si accorge, dallo sguardo del marito, che qualcosa non va, perché lo percepisce diverso: lei non sa che lui sta andando incontro alla morte. Ricordo quel personaggio con grande tenerezza. Alla fine, resta sola con un bambino e non si sa che cosa accadrà dopo. Rivedendo quella scena da spettatrice mi colpisce molto vedere questa donna che si ritrova sola con un figlio così piccolo. Non si aspettava nulla di tutto questo: pensava di vivere una vita normale e invece è immersa improvvisamente in una situazione molto difficile”.

Vista anche la sua giovane età, le faceva paura affrontare in scena un dolore così forte?

“In realtà ho un rapporto particolare con il drammatico. Mi piace molto lavorare su personaggi di questo tipo. Mi piace scavare dentro di me e cercare elementi da trasformare nel dolore che il personaggio richiede. Serve una grande concentrazione, ma anche se è complesso mi piace mettermi molto in gioco con personaggi del genere. Anche quando sono ruoli molto duri, mi piace esplorarmi. Lavoro molto sul piano sensoriale: è come compiere un viaggio dentro di me. È vero, a volte comporta anche un po’ di sofferenza, ma alla fine mi sento meglio. È una sensazione particolare: attraversi qualcosa e, quando tutto finisce, ti senti più leggera, più libera. In qualche modo entri in contatto con parti profonde di te stessa. Per questo mi affascina molto”.

Quasi come una terapia?

“Sì, in un certo senso sì. Paradossalmente, proprio quando si tratta di dolore o di esperienze molto introspettive, bisogna cercare dentro di sé alcune risorse. Non è semplice, ma alla fine mi fa stare meglio”.

Lei ha iniziato con la danza e l’ha praticata per molti anni. Quando ha capito di voler passare alla recitazione?

“Ho iniziato a ballare a quattro anni. La danza mi ha aiutato moltissimo, soprattutto perché mi ha dato una grande disciplina. Ho continuato fino ai quindici anni. A un certo punto facemmo un saggio di danza in cui dovevamo inserire anche una sorta di piccolo sketch: dovevamo interpretare delle ragazze militari. Quella parte mi piacque così tanto che tornai a casa e dissi a mia madre: ‘Forse vorrei lasciare la danza, perché la recitazione mi piace moltissimo’. Mia madre rimase un po’ sorpresa. Dopo dodici anni di danza mi chiese: ‘Sei sicura?’. Le risposi di sì, volevo iniziare questo nuovo percorso. Così mi iscrissi in una scuola di cinema a Piazza Amedeo, ‘La Ribalta’. Dopo una settimana c’erano dei provini per il film prodotto da Alessandro Siani San Valentino Stories. Ero andata lì solo per fare la comparsa ma vedendomi il regista Emanuele Palamara mi propose di sostenere un provino. Risposi che non avevo mai recitato e che per me era la prima volta, ma che potevo provarci. Entrai e arrivò anche Siani. Mi fecero dunque questo provino, che durò molto, credo quasi due ore. E alla fine fui scelta per il film. Quando vissi quell’esperienza sul set capii subito che volevo fare questo nella vita. Mi ero divertita moltissimo, per me era stato meraviglioso. Da lì è cominciato tutto”.

Non la spaventava il fatto che questo sia un mestiere particolare? È un lavoro legato ai sentimenti, ma anche molto incerto.

“Sì, ne sono consapevole. Devo dire però che in passato mi ponevo molti più problemi. Quando si è più giovani si tende ad ascoltare molto i pareri degli altri. Molte persone parlano anche della stabilità economica e fanno notare che questo non è un lavoro in grado di garantire una sicurezza. Da più giovani ci si lascia influenzare da questi discorsi fino a quando ho deciso di non farmi più condizionare: dovevo seguire la mia strada. Per esempio, ho vissuto anche un anno in Inghilterra per imparare l’inglese, perché mi piacerebbe aprirmi un giorno anche al contesto internazionale e lavorare in lingua straniera. Credo che la vita sia una sola. Voglio rischiare e fare qualcosa che mi faccia stare bene. Dedicarmi a un’attività che non mi rende felice non avrebbe senso. Se devo scegliere, scelgo ciò che amo fare. Poi quello che accadrà accadrà, ma voglio provarci fino in fondo. Da allora quindi ho smesso di ascoltare tutte quelle voci che cercavano di frenarmi e ho deciso di andare avanti verso il mio obiettivo. Devo dire però che sono stata anche molto fortunata, perché i miei genitori mi hanno sempre sostenuta. Mi hanno sempre detto: se questa è davvero la strada giusta per te e ti rende felice, devi seguirla fino in fondo. Soprattutto mia madre. Ci sono momenti di sconforto: i provini che non vanno bene, che sono più di quelli che portano a un risultato, o le occasioni che non arrivano. In quei momenti mia madre è sempre lì a ripetermi: ‘Non preoccuparti, non mollare. Le opportunità arrivano piano piano’. Per me è una vera e propria mental coach. Crede molto in questo percorso e non posso che esserne felice. Anche perché sento spesso storie di persone che vengono ostacolate in famiglia quando vogliono intraprendere questo lavoro”.

Come si chiamano i suoi genitori?

“Mia madre si chiama Maria e mio padre Gianluca. Sono una persona molto credente e il fatto che mia madre si chiami Maria per me è sempre stato quasi un segno. Non so spiegare bene perché, ma mi trasmette questa sensazione. Sono molto legata alla Madonna, alla figura di Maria. A volte lo dico anche a mia madre: secondo me non è una coincidenza che porti questo nome. Credo molto nel fatto che nulla accade per caso”.

Ci sono altre due esperienze del suo percorso che mi interessano molto. Partiamo dal Nest, il teatro voluto da Francesco Di Leva. Che cosa ha rappresentato per lei quell’esperienza?

“Il Nest è praticamente la mia seconda famiglia. Abito a San Giovanni a Teduccio e il Nest si trova proprio lì. In questo periodo, tra l’altro, stiamo lavorando al progetto del ‘Super Nest’, cercando anche di raccogliere fondi. Il teatro è letteralmente di fronte a casa mia, quindi ho un rapporto molto particolare sia con quel luogo sia con il quartiere. Tra l’altro alcune scene di Gomorra sono state girate proprio a San Giovanni a Teduccio, ragione per cui ero felicissima. Frequento il Nest da circa sette o otto anni, praticamente da quando ero una ragazzina. Lì partecipiamo a molti laboratori e si crea anche un bellissimo scambio culturale. Il sabato e la domenica, quando ci sono gli spettacoli, noi ragazzi spesso diamo una mano: all’ingresso, al bar, nell’organizzazione. In cambio ci permettono di partecipare gratuitamente ai laboratori con diversi professionisti. Per esempio, abbiamo seguito un laboratorio con Alain Maratrat, attore e regista che aveva lavorato anche con Peter Brook. È stata un’esperienza meravigliosa. Grazie a queste attività abbiamo imparato moltissimo. Francesco Di Leva, poi, è una persona davvero molto umile. Anche adesso, con il progetto del Super Nest, è sempre in prima linea e lavora insieme a tutti gli altri. Per me è un vero esempio. Lo stesso vale per Adriano Pantaleo, Peppe Gaudino e Peppe Miale di Mauro. Sono persone che si mettono sempre in prima linea e ci aiutano molto. Se abbiamo bisogno di un consiglio, sono sempre disponibili. Ci conoscono da quando eravamo piccoli”.

Quanti percorsi di vita ha visto cambiare grazie a quel teatro?

“Tantissimi. Molte persone sono passate da quelle stanze e, grazie al teatro, hanno cambiato strada. Alcuni si sono appassionati così tanto da decidere poi di trasformarlo anche in un lavoro. Molti di noi sono diventati amici proprio grazie al Nest. In quel contesto il teatro ha avuto davvero un valore terapeutico. Significa sentirsi parte di una comunità, di un gruppo. Può sembrare banale, ma sentirsi importanti per un gruppo, sapere che qualcuno ha bisogno di te, è qualcosa di molto stimolante. Anche gesti semplici possono avere un grande valore: essere chiamati perché qualcuno chiede di portare le chiavi, oppure perché tutti sono lì. Ci si incontra, si chiacchiera, si fuma una sigaretta, si fanno le prove. Sono momenti tipici della vita dei ragazzi, ma a volte proprio questi piccoli momenti fanno davvero la differenza. Ci allenavamo insieme, facevamo training, preparavamo spettacoli. In un quartiere difficile come il nostro è un’esperienza che può davvero cambiare la vita delle persone”.

È bello anche sentirsi accolti, immagino.

“Sentirsi accolti, sentirsi pensati da qualcuno. Può sembrare retorico, ma non lo è affatto. Sono esperienze che possono davvero cambiare il modo di guardare la vita. Il Nest apre le porte a chiunque voglia entrare e partecipare: questa è la sua caratteristica più bella. Adesso sono stati attivati anche laboratori aperti ad altre persone e questo crea una competizione sana tra attori. Si conoscono persone nuove e si continua ad allenarsi con professionisti. In un quartiere come il nostro, la sera si può scegliere di stare lì e fare qualcosa di produttivo. È un luogo di creazione e di esplorazione. Molte volte siamo rimasti lì semplicemente a leggere un libro o a immaginare uno spettacolo da realizzare. Per me il Nest, lo ripeto, è davvero una seconda casa. Quando sono lì mi sento completamente a casa. Probabilmente perché lo frequento da tanti anni, ma anche perché con i ragazzi si è creata davvero una famiglia”.

C’è un’altra esperienza della sua vita che mi incuriosisce. Cosa l’ha portata qualche anno fa a partecipare a Uomini e Donne, come corteggiatrice? Qual è stata la motivazione che l’ha spinta a fare quella scelta?

“È stato quello un periodo molto particolare della mia vita. Come dicevo prima, era una fase in cui avevo un po’ accantonato la recitazione. Quando si è giovani capita anche di fare errori o di prendere decisioni impulsive. In quel momento scelsi di fare questa esperienza. L’ho iniziata, ma dopo poco ho capito che non era la strada che volevo seguire e ho deciso di uscirne. Era un periodo piuttosto delicato. Mi sentivo scoraggiata anche perché i provini non andavano bene. Ero arrivata a pensare che forse la recitazione non è più la mia strada. Mi ero anche lasciata con il mio fidanzato: mi sentivo molto fragile. Per questo presi quella decisione. Ero molto giovane e non avevo la maturità che ho oggi per capire davvero che direzione volevo prendere”.

Dal punto di vista professionale ha mai temuto che quell’esperienza potesse avere delle ripercussioni?

“La mia partecipazione è stata molto breve, circa un mese. Per un periodo, ho avuto questa preoccupazione. Mi chiedevo se quell’esperienza potesse avere conseguenze sul mio lavoro. Ero molto giovane e alcune scelte erano state fatte con una certa superficialità. Non avevo la maturità che ho oggi e temevo che qualcuno potesse giudicarmi per quella parentesi. Questo pensiero mi faceva stare male. Ne parlavo spesso con mia madre e cercavo conforto in lei. Le dicevo: ‘Forse ho sbagliato, forse è stata una scelta sbagliata’. Con il tempo, però, ho cambiato prospettiva. Oggi la considero semplicemente una piccola parentesi della mia vita. Non è successo nulla di grave: fa parte del mio percorso”.

Anche perché non ha fatto male a nessuno.

“Esatto. Però quando si è più giovani si tende a preoccuparsi molto del giudizio degli altri. La mia principale paura era che, presentandomi a un provino, qualcuno potesse giudicarmi per quell’esperienza invece che per il lavoro che stavo svolgendo. Poi ho pensato che durante un provino si dovrebbe essere valutati per la prova che si porta, non per altro. Oggi l’ho elaborata molto di più. All’inizio, invece, mi sentivo in colpa, quasi come se avessi fatto qualcosa di sbagliato”.

Adesso però è una giovane attrice che sta cercando di affermarsi e ha anche altri lavori in arrivo. Per esempio, la serie Piedone 2 su Sky.

“Sì, ho lavorato in Piedone con Salvatore Esposito e con Silvia D’Amico, una persona dolcissima, meravigliosa”.

Oggi, guardando al suo lavoro, c’è qualcosa che la preoccupa?

“In questo momento la mia principale preoccupazione riguarda la questione del tax credit nel settore. Per il resto ho fatto pace con le regole di questo mestiere. Ho accettato l’idea che un attore non possa lavorare 365 giorni all’anno. È normale che alcuni provini vadano bene e altri no. Se ogni volta che un provino non va a buon fine ci si abbatte, allora bisogna cambiare mentalità. Mia madre dice sempre una frase in napoletano: ‘Ne ricevi cento e poi ne prendi uno’. Secondo me la cosa più importante è l’atteggiamento con cui si affronta questo lavoro. In questo momento non ho paura; sento piuttosto di essere in una fase in cui devo lavorare e andare avanti. Mi ripeto sempre: testa bassa e pedalare. È vero, sono una persona ansiosa e a volte penso molto al futuro. Però ho imparato anche a vivere più nel presente. A volte si immagina un percorso preciso e poi la vita sorprende con opportunità ancora più belle di quelle che si erano previste. È successo così anche con Gomorra e con Piedone. Avevo fatto il provino a luglio e mi hanno chiamata a settembre, quando ormai me ne ero quasi dimenticata. Adesso cerco soprattutto di seminare. Lavoro, costruisco e poi vediamo cosa succede. Sono convinta che, se si semina bene, prima o poi si raccoglie”.

A proposito di raccolto, per lei che cos’è il successo?

“Se parliamo di lavoro, per me il vero successo è riuscire semplicemente a vivere di questo mestiere. Non penso alla fama. Già poter lavorare come attrice sarebbe per me un privilegio enorme. Se riuscissi a vivere di questo lavoro sarei la donna più felice del mondo. Il resto, se arriva, arriva. Ma non è ciò che inseguo. Sono una persona molto tradizionalista: desidero che la mia famiglia stia bene, che io stia bene e poter svolgere il lavoro che amo. Per me questo è già sufficiente”.

E dal punto di vista personale?

“Dal punto di vista personale il successo è la serenità. In passato ho sofferto anche di attacchi di panico e riuscire a stare bene è già un grande traguardo. Il semplice fatto di svegliarsi al mattino è un successo, perché ci sono persone che non sanno se vivranno o moriranno. Ogni mattina ringrazio Dio per la possibilità di scegliere che direzione dare alla mia vita. Se poi arriverà anche il successo professionale, cioè la possibilità di vivere di questo lavoro, allora mi sentirò davvero realizzata. E naturalmente per me è fondamentale che la mia famiglia stia sempre bene”.

Ha capito che cosa provocava quegli attacchi di panico?

“Sì. Ero una maniaca del controllo. Sentivo il bisogno di avere sempre tutto sotto controllo e mi preoccupavo molto del futuro. Poi ho realizzato che non possiamo controllare ogni aspetto della vita. Il cuore batte, ma non siamo noi a controllarlo. Va bene cercare di tenere alcune cose sotto controllo, ma solo fino a un certo punto. A un certo punto bisogna anche lasciarsi andare e vivere ciò che accade. Un po’ come nella recitazione: se si cerca di controllare tutto diventa soltanto tecnica. Invece bisogna vivere la scena”.

È arrivata a questa consapevolezza da sola o ha fatto terapia?

“Ci sono arrivata da sola. Sono una persona molto testarda e volevo capire cosa mi stesse succedendo. Mi sono analizzata a lungo e alla fine ho compreso l’origine di quel problema. Piano piano ho imparato a lasciare andare alcune rigidità e a non preoccuparmi eccessivamente”.

Oggi che cosa la fa sentire una donna libera?

“Mi sento fortunata perché i miei genitori mi hanno sempre lasciata libera di scegliere. Sono sempre stati un punto di riferimento, ma non mi hanno mai imposto nulla. Quando una persona viene lasciata libera, spesso riesce anche a fare le scelte più giuste. Secondo me, quando si cerca di trattenere qualcuno troppo strettamente, è più facile che quella persona reagisca facendo l’opposto. Fa parte della natura umana”.

Che cosa è rimasto in lei della bambina che era?

“Direi soprattutto la sensibilità. Sono una persona estremamente sensibile. Con il tempo ho imparato anche a costruire una sorta di corazza, perché altrimenti gli altri rischiano di approfittarsene. Dentro, però, sono rimasta molto sensibile. Ricordo che quando andavo a scuola, se arrivavo in ritardo e l’insegnante mi rimproverava, scoppiavo subito a piangere. Quella parte di me è rimasta. Forse oggi non lo mostro allo stesso modo, ma dentro sono ancora così”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che si è concessa?

“Con mia madre sono molto affettuosa. Le dico spesso che le voglio bene e che per me è tutto. Con lei mi piace sentirmi ancora un po’ bambina. La maturità nella mia vita è arrivata presto, perché mio padre lavorava spesso fuori Napoli e aiutavo mia madre con i miei fratelli. Ho iniziato a lavorare molto giovane: dopo la scuola studiavo e lavoravo. Questo mi ha fatto comprendere presto il valore del lavoro, della fatica e del denaro. Con mia madre, però, mi piace ancora sentirmi quella bambina. Anche nelle piccole cose. Per esempio, quando faccio lo shampoo, mi piace ancora che qualche volta sia lei ad asciugarmi i capelli. È un gesto semplice, ma mi riporta a quando ero più piccola. È una forma di premura, di affetto, che mi regalo”.

Qual è stato il sacrificio più grande che questo lavoro finora le ha chiesto?

“Ho rinunciato a molte cose. Il sacrificio più grande, però, è stato quando sono partita per Londra per imparare l’inglese. Avevo circa diciannove o vent’anni e sono partita completamente da sola. La mattina frequentavo il corso di inglese e poi lavoravo in un ristorante come cameriera fino a mezzanotte o all’una. All’inizio è stato molto difficile. Una volta mi sono ritrovata completamente sola: pioveva, non parlavo ancora bene inglese, il telefono si era spento e non riuscivo a farmi capire. Ricordo che mi misi a piangere perché mi sentivo davvero sola. Alla fine, un autista mi aiutò. I primi tempi furono molto difficili anche perché avevo trovato lavoro in un coffee shop, ma dopo due settimane mi dissero che non potevo più lavorare lì perché il mio inglese non era ancora sufficiente. Nel frattempo, dovevo pagare l’affitto della stanza, che costava 500 sterline al mese. Sono rimasta lì nove mesi. A un certo punto però la nostalgia della mia famiglia è diventata molto forte. Poi è arrivato anche il Covid mentre ero ancora a Londra e mia madre ha dovuto spedirmi i medicinali dall’Italia. È stata davvero una prova difficile. Piangevo la notte e mi sentivo molto sola. Avevo però un obiettivo preciso: imparare l’inglese. Uscivo poco, lavoravo e studiavo. Dopo qualche mese ho cominciato finalmente a parlare bene la lingua e la situazione è migliorata. Ho conosciuto anche alcune persone con cui sono ancora in contatto. E sono riuscita anche a mettere da parte un po’ di soldi e a comprarmi la macchina (ride, ndr)”.

Che rapporto ha con la bellezza? La considera una carta da giocare nel suo lavoro oppure qualcosa che, in fondo, può anche diventare un ostacolo?

“Dipende. Per certi aspetti può anche aiutare, però credo che intorno alla bellezza esistano molti pregiudizi. Può capitare che qualcuno veda una persona gradevole e pensi subito che sia una ragazza un po’ superficiale. Secondo me questo pregiudizio esiste e, nella recitazione, l’ho avvertito soprattutto in ambito teatrale. È successo anche a me. All’inizio questa situazione mi faceva stare male. Mi chiedevo perché dovessi essere giudicata in quel modo. Ma dopo ho smesso di darle peso. Ho deciso di andare avanti, seguendo quello che sentivo dentro di me. Ammetto che, quando riuscivo davvero a tirare fuori ciò che avevo dentro, il riscontro arrivava. Mi capitava di sentirmi dire: ‘Non immaginavo che potessi avere questa intensità’. Per me è stato motivo di grande orgoglio. Ero felice soprattutto quando capivo che qualcuno non si era fermato all’apparenza ma aveva guardato più in profondità. Quando fai un provino e dai davvero tutto quello che hai, alla fine è questo che conta. Non mi interessa essere bella, mi interessa essere brava. Esistono anche volti particolarissimi che raccontano già molto da soli. In generale però credo che, indipendentemente dall’aspetto fisico, registi e casting dovrebbero concentrarsi su ciò che una persona ha dentro e su quello che riesce a trasmettere. È chiaro che esistono dei parametri fisici, dei canoni, e che a volte un ruolo richiede una certa presenza o un certo tipo di volto. Quelli sono altri discorsi. Ma, in sostanza, un attore deve riuscire a comunicare qualcosa, deve far arrivare ciò che ha dentro”.

Se togliessimo da Noemi la danza, la recitazione e tutto questo mondo, che cosa rimarrebbe? Chi è Noemi?

“Non lo so, davvero. Perché la mia vita ruota intorno a questo. Quando sono nervosa, per esempio, accendo lo stereo. Ho bisogno di ballare davanti allo specchio o di cantare. Mi piace l’arte in generale. Mi piace disegnare, mi piace recitare, che sia a teatro oppure davanti alla macchina da presa. Amo la vita, ma tutto questo è il motore che mi spinge a viverla. Quando sento la musica ho bisogno di ballare. Ho fatto molti anni di danza latino-americana e, quando parte una musica latina, scatta subito qualcosa dentro di me. I miei amici lo sanno: appena la sento, mi metto a ballare. Mi parte il piede da solo, come se il corpo rispondesse automaticamente a uno stimolo che ha immagazzinato dentro. Appena arriva la musica, sa già come deve muoversi”.

È l’unica artista in famiglia?

“Sì. In famiglia sono un po’ la pecora nera. Sono l’unica ad avere questa testa un po’ fuori dagli schemi, un po’ stravagante (ride, ndr)”.