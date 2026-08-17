Noemi torna sul palco dopo la caduta: il live in Sicilia
Dopo quattro settimane di stop, la cantante ha ripreso il tour estivo davanti al pubblico siciliano.
Noemi è tornata a esibirsi dal vivo domenica 16 agosto in Piazza Triona, a Bisacquino, nel Palermitano. Era il primo concerto dopo quattro settimane di stop, prescritte dai medici in seguito alla caduta dal palco avvenuta il 19 luglio a San Salvo Marina, in Abruzzo. Dopo il ricovero e gli accertamenti, la cantante aveva rassicurato i fan sulle proprie condizioni. Il live siciliano ha segnato la ripartenza del tour estivo, riprogrammato con nuove date e diversi recuperi fino a settembre.