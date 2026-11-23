NoiPA, l'accredito parte da lunedì 23 novembre: in busta paga cambiano stipendi e arretrati
Da lunedì 23 novembre scatta l'accredito su NoiPA: come cambiano in busta paga stipendi e arretrati e cosa succederà nel 2027
Per docenti e personale ATA nella giornata di lunedì 23 novembre scatta l’accredito su NoiPA dello stipendio con arretrati e aumenti. Il cedolino conferma l’applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027, introducendo gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale e autorizzando il pagamento degli arretrati che sono stati maturati nel biennio precedente.
- Chi riceve l'accredito dello stipendio il 23 novembre
- Chi riceve di più in busta paga
- Cosa cambia dal 2027
Chi riceve l’accredito dello stipendio il 23 novembre
Lunedì 23 novembre è fissato il pagamento dello stipendio NoiPA. A riceverlo, nello specifico, saranno:
- docenti di ruolo;
- personale ATA di ruolo;
- docenti con supplenza annuale al 31 agosto;
- docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche, al 30 giugno;
- altri dipendenti pubblici in rata ordinaria.
Tramite emissione urgente saranno pagati anche i supplenti brevi e saltuari con le mensilità arretrate.
A non ricevere il bonifico saranno, invece, coloro i quali rientrano nell’emissione speciale del 18 novembre, per cui è previsto un accredito successivo nella giornata del 27 novembre.
Chi riceve di più in busta paga
La busta paga prevede un adeguamento degli stipendi tabellari con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026. È inoltre assorbita l’indennità di vacanza contrattuale erogata dal mese di aprile 2025.
Gli aumenti nel cedolino potrebbero essere diversi rispetto agli importi lordi previsti dal contratto nazionale, dal momento che è necessario considerare quanto già percepito e le normali trattenute fiscali e previdenziali.
Cosa cambia dal 2027
A partire dal 1° gennaio 2027 scatterà poi l’ultima tranche del contratto nazionale per l’Istruzione e la Ricerca (2025-2027).
La parte economica è stata sottoscritta il 1° luglio 2026. Gli aumenti degli stipendi per il comparto scuola riguardano docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici e DSGA.
Le cifre, come riportato da QuiFinanza, cambiano in base a profilo e anzianità: per esempio, per il personale ATA con i requisiti previsti sono attesi 110 euro una tantum. Di questi aumenti degli stipendi, dal 1° gennaio 2027, parte l’ultima tranche in busta paga.