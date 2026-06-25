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Smantellata dalla polizia di Stato un’associazione per delinquere dedita alle frodi nel noleggio di auto di lusso, in Italia e all’estero. Nell’inchiesta ci sono 41 indagati, a vario titolo, per truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato. L’organizzazione era radicata tra Campania e Toscana e agiva nel noleggio a lungo termine. Le indagini, coordinate dalla procura di Bolzano, sono della squadra mobile della questura di Siena e della Polstrada di La Spezia. La vicenda viene resa nota dopo la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a quattro donne e 37 uomini, tra i 32 e i 73 anni di età. Perquisizioni sono state fatte su tutto il territorio nazionale. Sono coinvolti commercialisti e prestanome. Il volume d’affari ricostruito finora è di oltre 1 milione e mezzo di euro.