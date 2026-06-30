Nome utente su WhatsApp "rimpiazza" il numero di telefono: lo si potrà prenotare per evitare doppioni
Arriva il nome utente su WhatsApp che "rimpiazza" il numero di telefono come modalità di contatto all'interno della piattaforma: si può prenotare
- WhatsApp introduce il nome utente come alternativa al numero di telefono, consentendo agli utenti di essere contattati senza condividere il proprio numero.
- Gli utenti possono prenotare lo username per evitare duplicati, aggiornando l'app e scegliendolo in Impostazioni > Account con suggerimenti automatici.
- Per aumentare la privacy è prevista una chiave opzionale per accettare i primi messaggi e non esisteranno directory pubbliche per cercare utenti.
WhatsApp ha introdotto la tanto attesa novità del nome utente, destinato a “rimpiazzare” il numero di telefono come forma di riconoscimento e modalità di contatto all’interno della piattaforma. Per evitare doppioni, gli utenti potranno prenotare il nome desiderato. La nuova funzionalità diventerà pienamente operativa entro la fine dell’anno.
- Cos'è e come funziona il nome utente su WhatsApp
- Obiettivo maggiore privacy su WhatsApp con il nome utente
- Come prenotare il nome utente su WhatsApp
Cos’è e come funziona il nome utente su WhatsApp
WhatsApp ha annunciato l’introduzione di quella che, probabilmente, era la feature più attesa dagli utenti da quando è nata la piattaforma di messaggistica: il nome utente.
Ogni utente, a partire da questa settimana, potrà prenotare il suo username, così da evitare doppioni. Il nome utente non deve necessariamente coincidere con quello utilizzato sulle altre app del gruppo Meta guidato da Mark Zuckerberg, come Facebook e Instagram.
Obiettivo maggiore privacy su WhatsApp con il nome utente
La scelta di introdurre il nome utente su WhatsApp va in direzione di una maggiore privacy per gli utenti, che potranno mantenere privato il loro numero di telefono in tutte quelle situazioni in cui si entra in contatto con persone poco conosciute.
Per chi desidera un livello di privacy ancora maggiore, WhatsApp ha deciso di introdurre anche una “chiave del nome utente” opzionale, ossia una sorta di codice aggiuntivo che gli altri utenti dovranno conoscere per poter inviare il primo messaggio.
Un altro aspetto importante da considerare, in ottica privacy, è che, a differenza di altre piattaforme (come, per esempio, Telegram), su WhatsApp non esisteranno directory da consultare o suggerimenti automatici per trovare altri utenti: per avviare la conversazione con qualcuno per la prima volta, quindi, sarà necessario conoscere esattamente il suo username.
Come prenotare il nome utente su WhatsApp
Dal momento che WhatsApp conta oltre 3 miliardi di account attivi in tutto il mondo, le probabilità che più utenti scelgano lo stesso username sono alte. Per questo si è deciso di dare la possibilità di prenotare il proprio username, a partire da questa settimana.
Per prenotare il nome utente bisogna aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile e accedere alla funzionalità “nome utente” attraverso il percorso Impostazioni > Account. Per aiutare l’utente nella scelta del suo username, WhatsApp metterà a disposizione anche un generatore automatico di suggerimenti personalizzati.
La distribuzione della funzionalità dell’username su WhatsApp sarà graduale nei prossimi mesi, fino alla completa operatività entro fine anno. Gli utenti riceveranno una notifica direttamente all’interno dell’app quando il servizio verrà attivato nel loro Paese.