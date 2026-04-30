Non basta la crema solare contro il melanoma, svelato il paradosso: meglio usare anche vestiti leggeri e scuri

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In occasione della Giornata Nazionale per la prevenzione del melanoma (2 maggio), la Fondazione Melanoma Onlus ha diffuso una serie di informazioni per sfatare alcuni miti sulla protezione solare. Il 90% dei tumori della pelle è causato dai raggi UV e spesso la crema solare non è sufficiente a proteggere completamente durante l’esposizione: meglio sembra indossare capi leggeri e di colori scuri o vivaci.

La pericolosità dei raggi UV

L’appello della Fondazione Melanoma Onlus si basa su un concetto: l’esposizione della pelle nuda ai raggi solari è molto più pericolosa di quanto si creda.

Paolo Ascierto, presidente della Fondazione, ha spiegato all’agenzia di stampa Ansa che il 90% dei melanomi diagnosticati è riconducibile proprio ai danni causati dai raggi UV.

ANSA

“I raggi UV possono essere forti a sufficienza per danneggiare la pelle da metà marzo a metà ottobre, anche quando il cielo è nuvoloso” ha spiegato Ascierto, sfatando il mito che il sole sia pericoloso soltanto in piena estate.

Perché i casi di melanoma stanno aumentando

La Fondazione ha citato anche una recente analisi della Cancer Research UK, che ha riportato dove, sul corpo di uomini e donne, si manifestino i melanomi.

Per gli uomini, il 40% dei tumori della pelle compare sulla schiena, sul petto o sull’addome. Per le donne, il 35% dei melanomi si manifesta invece sulle gambe.

Dati che sottolineano come le parti del corpo che in estate siamo abituati a lasciare più scoperti, il torso per gli uomini e le gambe per le donne, siano quelle più esposte.

Il paradosso della crema solare

I ricercatori della McGill University hanno chiamato questo fenomeno il “paradosso della crema solare“. L’uso di filtri protettivi fornisce alle persone un falso senso di sicurezza, che le spinge a esporsi maggiormente al sole di quanto non farebbero senza.

Il risultato dell’incrocio di diversi studi è stato che, paradossalmente appunto, l’utilizzo di creme solari è collegato a un aumento dei casi di melanoma.

Come sottolinea anche Ascierto, i consumatori non utilizzano la crema solare in quantità adeguata. “La crema solare è fondamentale, ma non è una licenza di arrostirsi al sole” ha chiarito il presidente di Fondazione Melanoma Onlus

Come proteggersi dal sole

La Fondazione Melanoma Onlus sottolinea quindi come questa analisi dimostri che le creme solari, specialmente per l’utilizzo troppo conservativo che i consumatori ne fanno, non sono sufficienti a prevenire i tumori della pelle.

I vestiti sono l’unica protezione totale. Il consiglio della fondazione è indossane di leggeri, in tessuti come il lino, coprenti, con colori scuri o molto vivaci, che assorbono buona parte dei raggi UV.

Essenziale anche proteggere il viso con un cappello, meglio se a falde larghe, e gli occhi attraverso occhiali da sole con lenti certificate.