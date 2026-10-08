"Non come Garlasco ma molto peggio", il figlio di Massimo Bossetti rompe il silenzio sul caso Yara Gambirasio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Secondo Nicolas Bossetti la condanna del padre Massimo per il delitto di Yara Gambirasio “è molto peggio” del caso Garlasco. Il figlio dell’ex muratore di Mapello, all’ergastolo per l’uccisione della 13enne di Brembate di Sopra, ha parlato per la prima volta in Tv, sostenendo che il processo al padre sia “l’errore giudiziario più grande della storia italiana”. Una denuncia pubblica che parte dal confronto con i clamorosi sviluppi emersi dalla nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.

La richiesta respinta dei legali di Massimo Bossetti

Intervistato in esclusiva alla trasmissione di Salvo Sottile Ore 14 Sera, Nicolas Bossetti ha parlato della condanna definitiva al carcere a vita ricevuta dal padre, a pochi giorni dal rigetto della Corte d’Assise della richiesta di nuove analisi della difesa sui reperti.

Mettendo a paragone quanto venuto a galla sul delitto di Garlasco, dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia, il figlio di Massimo Bossetti ha affermato che sull’omicidio di Yara Gambirasio “non c’è una cosa che quadra dalla prima all’ultima. Quindi sì, è un errore enorme, non c’è una cosa vera“.

Il paragone tra l’omicidio di Yara Gambirasio e Garlasco

Alla domanda se la vicenda di Massimo Bossetti possa avere dei punti in comune con quella di Alberto Stasi, Nicolas non ha dubbi.

“Se questa è la nostra Garlasco 2? Molto peggio di una Garlasco 2 – ha detto – perché un caso così non è mai successo a mio parere in Italia, con così tanti errori giudiziari e senza mai la possibilità di difendersi, di dare possibilità alla difesa di visionare e riprovare a vedere se il DNA combaci effettivamente con Ignoto 1, che attualmente è dentro il carcere: mio padre”.

L’intervista a Nicolas Bossetti

Il riferimento è al liquido seminale ritrovato sugli slip di Yara Gambirasio, attribuito inizialmente al profilo nominato “Ignoto 1” e alla fine di un’imponente operazione risultato corrispondente con il Dna di Massimo Bossetti.

Secondo i suoi legali, gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, il materiale genetico non sarebbe stato prelevato dagli slip della vittima e per questo la difesa di Bossetti ha chiesto sui reperti nuove analisi. Richiesta però respinta dalla Corte d’Assise di Bergamo.

Per Nicolas Bossetti il padre non ha avuto “mai la possibilità di difendersi, senza mai la possibilità di visionare la prova regina per rianalizzarla, cosa che lui ha sempre voluto fare fin dall’inizio, è stato il primo a volerlo sempre fare, a chiederla e gli è sempre stata negata”.

“Ahimè, il vero colpevole è ancora là fuori” ha aggiunto il figlio dell’ex muratore di Mapello, rivolgendosi direttamente a “Ignoto 1”: “Dovresti solamente uscire, confessare ciò che hai fatto”.