"Non è cambiato nulla", Harry Greb dipinge Abderrahim Fakir sul muro simbolo di Stefano Cucchi
Un nuovo murale di Harry Greb ricorda Abderrahim Fakir, simbolo di una lotta contro la violenza istituzionale.
L’ultima opera dello Street artist Harry Greb compare simbolicamente sullo stesso muro dove fino a pochi mesi fa si trovava il murale dedicato a Stefano Cucchi. Protagonista questa volta è Abderrahim Fakir, l’uomo morto a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano. “Sei anni fa ero rimasto scioccato e indignato dalla morte di George Floyd a Minneapolis – racconta Harry Greb – e adesso sto rivivendo le stesse sensazioni, qui in Italia, come se non fosse cambiato nulla”. “Trovo assurdo che chi dovrebbe difendere e aiutare i cittadini, mette a repentaglio la loro vita e rimane fermo senza intervenire”, conclude lo street artist. L’opera si trova nel quartiere romano del Tufello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.