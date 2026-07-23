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L’ultima opera dello Street artist Harry Greb compare simbolicamente sullo stesso muro dove fino a pochi mesi fa si trovava il murale dedicato a Stefano Cucchi. Protagonista questa volta è Abderrahim Fakir, l’uomo morto a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano. “Sei anni fa ero rimasto scioccato e indignato dalla morte di George Floyd a Minneapolis – racconta Harry Greb – e adesso sto rivivendo le stesse sensazioni, qui in Italia, come se non fosse cambiato nulla”. “Trovo assurdo che chi dovrebbe difendere e aiutare i cittadini, mette a repentaglio la loro vita e rimane fermo senza intervenire”, conclude lo street artist. L’opera si trova nel quartiere romano del Tufello.

Harry Greb