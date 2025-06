Non è detto che Re Carlo abbia un tumore incurabile, la frase che ha scatenato le voci sulla malattia

Il tam tam è partito da una frase, come spesso accade. Poche parole, “potrebbe morire con il cancro”, scritte da una delle più note commentatrici reali britanniche. Così, in poche ore, si è diffusa la convinzione che Re Carlo III sia affetto da un tumore incurabile. Ma davvero è così? Al momento nessuna fonte ufficiale ha mai parlato di una diagnosi senza speranza e il Telegraph, da cui tutto è nato, nemmeno.

L’origine della voce sul tumore incurabile di Re Carlo III

A scatenare il dibattito è stata Camilla Tominey, giornalista e voce autorevole del Telegraph in fatto di Casa Reale. In un articolo pubblicato il 7 giugno, ha scritto che Re Carlo “potrebbe morire con il cancro”.

Una frase che, nel contesto britannico, suggerisce un quadro di malattia cronica ma sotto controllo. La cronista non ha scritto che Carlo potrebbe morire “di cancro”.

Da molti, però, il contenuto dell’articolo è stato interpretato come una conferma implicita della gravità della patologia, dando così il via a titoli di molte testate sulla presunta incurabilità.

Cosa ha scritto il Telegraph

Nel suo pezzo, Tominey non parla mai di diagnosi terminale. Al contrario, riferisce che la salute di Re Carlo III è in miglioramento, al punto che a corte si starebbe già ipotizzando di festeggiare gli 80 anni del sovrano nel 2028.

La frase sul “morire con il cancro” va letta, dunque, come una riflessione sulla gestione a lungo termine della malattia, non come un annuncio medico né come una rivelazione.

Cosa si sa davvero della malattia di Re Carlo

Buckingham Palace è stato sempre molto riservato sul tema. L’unica informazione ufficiale, fornita nel 2024, è che il sovrano si sta curando per una forma di cancro diagnosticata in fase precoce, scoperta durante un controllo alla prostata.

Non è mai stata rivelata la sede del tumore, né l’aggressività. Le ultime dichiarazioni ufficiali parlano di un decorso “molto positivo” e di un calendario regale regolarmente in corso, compreso il recente viaggio in Canada.

La possibile errata interpretazione della frase scritta da Camilla Tominey, va detto, non esclude che le condizioni del re siano peggiorate nelle ultime settimane.

Ciò che è certo è che bisognerà attendere comunicazioni ufficiali dalla famiglia reale per avere un quadro certo della situazione.