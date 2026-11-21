Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre persone sono state raggiunte da misure cautelari per sfruttamento della prostituzione in un’associazione di Augusta, in provincia di Siracusa. Nella serata di ieri un uomo è stato portato in carcere e per due persone sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; il locale è stato sequestrato e chiuso.

L’indagine e le misure cautelari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i provvedimenti sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Augusta in base a un’ordinanza del GIP del Tribunale di Siracusa. L’attività investigativa, avviata nel 2025 dal Commissariato e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alle accuse nei confronti dei tre indagati.

Il presunto sistema nel circolo di Augusta

Gli accertamenti hanno ricostruito che la sede operativa di un’associazione, presentata come attiva nella promozione sociale, nel volontariato, nell’istruzione, nel turismo sociale e nella riabilitazione di persone svantaggiate o anziane, sarebbe stata utilizzata come casa di tolleranza. Diverse donne sarebbero state reclutate e poi pagate dopo gli incontri sessuali con i clienti.

Gli appuntamenti si tenevano soprattutto la sera, nei fine settimana. Gli incontri venivano pubblicizzati con annunci online e gruppi di chat; i clienti erano contattati per telefono e potevano prenotare secondo un tariffario prestabilito. I proventi venivano divisi e l’accesso al club prevedeva un biglietto compreso tra 70 euro e 120 euro.

Locale sequestrato

In concomitanza con l’esecuzione delle misure è stato disposto il sequestro preventivo del locale, dove si sarebbero svolte le attività contestate. La struttura è stata chiusa. Il procedimento è stato seguito dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa.