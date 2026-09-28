Non erano affittacamere ma hotel abusivi nel cuore di Roma, due strutture chiuse e 82mila euro non dichiarati

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Due hotel abusivi sono stati chiusi e ricavi non dichiarati per quasi 82 mila euro sono stati ricostruiti in soli tre mesi nel rione Esquilino di Roma. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato anche all’individuazione di una terza struttura alberghiera irregolare nei pressi di Piazza dell’Indipendenza, nell’ambito dei controlli sul comparto turistico-ricettivo della Capitale.

Controlli mirati nel cuore di Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i controlli sono stati effettuati dal Comando Provinciale di Roma, con il coinvolgimento delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano. L’attenzione si è concentrata sulle attività che, pur presentandosi come strutture extralberghiere, erano di fatto organizzate e gestite come veri e propri alberghi, eludendo così la normativa vigente.

Chiusura immediata per due hotel abusivi

Nel corso delle verifiche, due strutture sono state individuate come hotel abusivi. Per queste, il competente ufficio di Roma Capitale ha disposto la chiusura immediata e ha avviato il procedimento per la revoca dei titoli utilizzati per l’esercizio delle originarie attività extralberghiere. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’abusivismo nel settore turistico, particolarmente sentito in una città come Roma.

Ricostruiti ricavi non dichiarati per quasi 82 mila euro

Le indagini fiscali hanno permesso di ricostruire, con riferimento agli ultimi tre mesi, l’omessa memorizzazione dei corrispettivi relativi al soggiorno di circa 1.000 clienti. È così emerso un totale di quasi 82 mila euro di ricavi non dichiarati, a testimonianza della reale portata economica del fenomeno. Le strutture, formalmente presentate come attività ricettive di piccole dimensioni, erano in grado di movimentare significativi flussi di clientela e denaro, alterando le condizioni di concorrenza e sottraendosi agli obblighi fiscali.

Una terza struttura irregolare scoperta all’Esquilino

Nel prosieguo delle attività, i Finanzieri hanno individuato un ulteriore hotel completamente abusivo nel rione Esquilino, composto da 18 camere e 51 posti letto distribuiti su due piani di uno stabile nei pressi di Piazza dell’Indipendenza. Formalmente, all’interno dell’immobile risultavano operanti tre distinte attività di affittacamere, ma gli approfondimenti hanno fatto emergere una gestione unitaria: prenotazioni centralizzate, un’unica reception e sistemi gestionali comuni, oltre a modalità condivise di accesso alle principali piattaforme di prenotazione online.

Violazioni amministrative e sanzioni

I controlli hanno riguardato anche altri affittacamere dell’Esquilino, dove sono stati riscontrati 7 posti letto in più rispetto alla capienza autorizzata e l’omessa installazione del registratore telematico per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Sono inoltre emerse irregolarità relative all’impiego di due addetti ai servizi di pulizia, oggetto di ulteriori approfondimenti in materia di lavoro. Per le violazioni amministrative accertate sono state irrogate sanzioni per 34 mila euro.

Un fenomeno che altera la concorrenza

L’attività svolta nell’Esquilino mette in luce come il controllo economico del territorio nel settore turistico-ricettivo non si limiti al rispetto degli obblighi autorizzativi e fiscali, ma sia fondamentale anche per la tutela dei visitatori e degli operatori economici che rispettano le regole. In una città come Roma, interessata da forti flussi turistici, il contrasto all’abusivismo ricettivo favorisce un’offerta più trasparente, protegge la concorrenza leale e garantisce il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

IPA