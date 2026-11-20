Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Patente polacca sospetta e guida senza aver mai conseguito la licenza: un autotrasportatore italiano è stato deferito all’Autorità giudiziaria. Il controllo è avvenuto sulla statale 16 Adriatica, dove gli agenti del Distaccamento di Termoli hanno sequestrato il documento e disposto il fermo del mezzo pesante.

Termoli: controllo sulla statale 16 Adriatica, sospetti sulla patente polacca

Secondo quanto si legge nel comunicato della Polizia Stradale, nella serata del 13 novembre gli agenti del Distaccamento di Termoli, impegnati in un servizio di vigilanza, hanno fermato un veicolo adibito al trasporto merci. Durante la verifica dei documenti, la patente polacca presentata dal conducente, di nazionalità italiana, ha mostrato anomalie che hanno fatto sorgere dubbi sulla sua autenticità.

Le verifiche nelle banche dati delle forze di polizia hanno inoltre accertato che l’uomo non aveva mai conseguito la patente in Italia. Successivi controlli hanno rilevato difformità negli elementi di sicurezza del documento, che è stato sequestrato penalmente per consentire gli approfondimenti tecnici.

Contestazioni e fermo del veicolo

Il conducente è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per falsità materiale commessa dal privato in certificazioni o autorizzazioni amministrative. Nel corso dell’attività è emerso anche che stava effettuando un trasporto per il quale era necessaria una specifica abilitazione professionale, che non aveva mai ottenuto.

Per queste violazioni sono state contestate le disposizioni previste dal Codice della Strada. Nei confronti del complesso veicolare è stato disposto il fermo amministrativo per sessanta giorni. La Polizia Stradale ha riferito che sono ancora in corso ulteriori accertamenti, volti a verificare ogni altro eventuale profilo legato alla vicenda.