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Una lite per alcuni cassetti della cucina sarebbe all’origine dell’aggressione a un giovane in un’abitazione alla periferia di Foligno. La polizia è intervenuta qualche sera fa e, dopo aver ricostruito l’accaduto, ha denunciato tre coinquilini della vittima per lesioni personali aggravate in concorso.

La richiesta di aiuto di un inquilino a Foligno

Come anticipato, gli agenti sono intervenuti a Foligno dopo la chiamata di un giovane che ha riferito di essere stato picchiato dai suoi tre coinquilini.

La Volante ha riportato la calma e ha raccolto gli elementi utili a ricostruire l’accaduto, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La lite per i cassetti della cucina

Stando a quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato, il diverbio è cominciato per futili motivi. Un coinquilino di 24 anni avrebbe chiesto alla vittima di poter riporre alcuni oggetti nei cassetti della cucina riservati al suo uso esclusivo.

Al rifiuto, la discussione sarebbe rapidamente degenerata. Un altro giovane, di 21 anni, sarebbe intervenuto per immobilizzare la vittima, mentre il 24enne le avrebbe scagliato contro una sedia.

Le accuse e i soccorsi

La persona aggredita avrebbe provato a rifugiarsi in corridoio, ma un terzo coinquilino, di 22 anni, sarebbe sopraggiunto con un mattarello e l’avrebbe colpita più volte. Il giovane, già noto alla polizia per precedenti vicende di lesioni personali e minacce, avrebbe così sostenuto gli altri due. La vittima è riuscita a chiamare il 112 NUE e a chiedere soccorso.

Un’ambulanza l’ha accompagnata in pronto soccorso: gli accertamenti hanno riscontrato traumi contusivi in varie parti del corpo, con una prognosi di alcuni giorni. Al termine degli accertamenti, i tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per lesioni personali aggravate in concorso.

IPA