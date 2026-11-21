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Il presidente del Senato Ignazio La Russa dice che la data delle elezioni politiche è una scelta ancora aperta: a suo giudizio Giorgia Meloni sta valutando se arrivare alla scadenza naturale della legislatura o anticipare di qualche mese. Ne ha parlato sabato 21 novembre a Milano, durante l’iniziativa di Fratelli d’Italia sul velo integrale “Nessuna resti nascosta”, e ha ribadito che non intende allearsi con Roberto Vannacci.

Data delle elezioni politiche: scadenza naturale o anticipo di qualche mese

Interpellato sulla data del voto, La Russa ha risposto: “Noi non siamo indifferenti”. Per lui Meloni ha come “stella polare” l’interesse nazionale, che al momento non è chiaramente raggiungibile nel modo migliore con la scadenza naturale e nemmeno anticipando di qualche mese.

Ha aggiunto che ci potrebbe essere un interesse nazionale ad arrivare fino a ottobre con un governo che a suo avviso lavora molto bene. Se invece il clima elettorale diventasse troppo incandescente, non esclude che si possa andare al voto prima.

Comunali di primavera e otto mesi di campagna elettorale

Poi ci sono le amministrative. Secondo La Russa, Meloni sta riflettendo sul fatto che in primavera si vota a Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna e che già a febbraio la campagna elettorale sarebbe in pieno svolgimento. Finita quella, ha spiegato, ne prosegue subito un’altra, quella per le politiche, e questo significa “tenere l’Italia in campagna elettorale per otto mesi”.

Lo stesso ragionamento La Russa l’aveva fatto a inizio novembre. Il 5 aveva parlato di sei mesi di campagna elettorale continua e due giorni dopo aveva stimato “50 e 50” le probabilità di arrivare a fine legislatura o di accorpare le politiche alle comunali. Meloni, il 16 settembre, aveva detto di voler arrivare alla scadenza della legislatura, che cade il 13 ottobre 2027, e l’8 ottobre aveva definito “surreale” il dibattito sulla data.

La Russa su Vannacci: la battuta “aspetta e spera” e il no all’alleanza

Alla domanda se Vannacci aspetti che qualcuno gli apra la porta del centrodestra, La Russa ha risposto con una battuta: avrebbe anche la canzone giusta, “aspetta e spera”. Con tutti, ha aggiunto, si può avere un punto di contatto, anche con l’estrema sinistra, ma questo non vuol dire allearsi con la sinistra e nemmeno con Vannacci.

Vannacci, eletto con la Lega al Parlamento europeo nel 2024 e nominato da Salvini vicesegretario nel maggio 2025, ha lasciato il partito a febbraio e ha fondato Futuro Nazionale. Il nodo, per il presidente del Senato, è proprio Salvini, alleato fedele che gli aveva dato fiducia e la possibilità di correre. Salvini, ha raccontato La Russa, confidava nella coerenza e nella lealtà di un generale che ne ha poi tradito le aspettative. Per La Russa, insomma, “mai vendere l’anima per governare l’Italia”, e i “campi larghissimi” si lasciano agli altri.

L’argomento della fiducia tradita La Russa lo aveva già usato a ottobre in un podcast, e il 30 ottobre Meloni aveva escluso a sua volta l’alleanza con Futuro Nazionale per le politiche del 2027. Vannacci sostiene che le alleanze si decidono a ridosso delle elezioni.