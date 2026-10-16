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Divieto di ritorno a Perugia per 4 anni nei confronti di un uomo accusato di danneggiamento aggravato. Il provvedimento è stato emesso dal Questore dopo un episodio avvenuto in agosto in una struttura pubblica della stazione ferroviaria, dove il 43enne avrebbe danneggiato una porta e minacciato il personale.

L’episodio in stazione a Perugia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di danneggiamento aggravato. La sera del 7 agosto si sarebbe rivolto in modo minaccioso e aggressivo agli addetti delle Ferrovie dello Stato Italiane, chiedendo informazioni sulle tratte ferroviarie.

Non soddisfatto della risposta, avrebbe colpito con calci e pugni la porta di un ufficio, danneggiandola. Avrebbe poi raccolto alcune spranghe ricavate dalla rottura della porta e le avrebbe usate per minacciare gli operatori presenti. Questi ultimi sarebbero stati inoltre raggiunti dallo spruzzo di un estintore azionato dall’uomo.

Il provvedimento di prevenzione

Il Questore della provincia di Perugia ha disposto l’allontanamento e il divieto di rientro nel Comune per 4 anni. La decisione è stata motivata dai numerosi precedenti dell’uomo, ritenuto pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, e dal rischio che possa ripetere comportamenti illeciti.

La misura rientra nelle attività di prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura, dirette a tutelare l’ordine pubblico e a evitare la reiterazione di illeciti da parte di persone considerate socialmente pericolose. L’intervento mira anche a proteggere la collettività nelle aree sensibili, in particolare nella stazione di Fontivegge, a Perugia.

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