Non paga l'affitto a Filottrano per oltre un anno, viene sfrattata e lascia 450 kg di rifiuti e due gatti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le offre casa, si ritrova l’abitazione occupata per mesi, con un debito di 5mila euro e sporca. Un pensionato di Filottrano racconta che dentro la casa c’erano circa 450 chili di immondizia e due gatti abbandonati. L’occupante abusiva, una donna di 50 anni di Osimo, aveva chiesto disperata all’uomo di aiutarla perché aveva una bambina piccola. Il pensionato le avrebbe consegnato subito le chiavi, per poi concordare un canone di 380 euro al mese.

Sfrattata a Filottrano

Una 50enne di Osimo è stata sfrattata dalla casa che aveva in affitto per non aver mai pagato al proprietario il contributo mensile. Il pensionato, entrato nell’immobile dopo lo sfratto, si è reso conto di una situazione drammatica.

La donna, che abitava nella casetta di Filottrano con la figlia di 10 anni, gli ha lasciato la casa sporca e con due gatti all’interno. Oltre al danno economico di circa 5mila euro di affitto non pagato, per l’uomo c’è stata anche la beffa di un appartamento distrutto.

La 50enne infatti gli avrebbe lasciato, secondo il racconto e le foto dell’uomo, una casa sporca con circa 450 chili di immondizia.

La donna aveva chiesto aiuto

La vicenda è iniziata tredici mesi fa, quando la donna si è presentata dal pensionato chiedendo aiuto. L’uomo, dal suo racconto, le avrebbe subito consegnato le chiavi.

Spiega di averle concesso il mese di giugno gratuitamente, proprio per aiutare la donna e la figlia piccola. A partire dal mese di luglio, invece, sarebbe dovuto iniziare il contratto per 380 euro al mese più spese.

Tuttavia, la donna non gli avrebbe mai versato cauzione né canoni. All’inizio l’uomo le ha anche anticipato le utenze per darle il tempo di fare il cambio di residenza e le volture. Per prendere tempo gli diceva: “Appena prendo lo stipendio ti saldo tutto”.

Il ritrovamento in casa dopo lo sfratto

Da giugno 2025, l’uomo ha atteso marzo per iniziare le procedure di sfratto, eseguito poi a settembre. Quando è rientrato, ha trovato l’appartamento irriconoscibile.

“Era nuova, avevamo rifatto i pavimenti e gli impianti. Quando siamo entrati non credevamo ai nostri occhi”, racconta. La famiglia ha raccolto circa 450 chili di immondizia. Spiega di aver speso 180 euro per rimuovere i rifiuti, 70 per le pulizie e circa 1.400 per ritinteggiare, senza contare il lavoro fatto da loro.

Dentro casa erano presenti anche due gatti: la donna è stata così denunciata anche per abbandono di animali. Ora l’uomo vorrebbe recuperare le somme arretrate.