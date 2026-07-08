"Non parlare del Mondiale per non irritare Trump", al vertice Nato il pallone è un tabù dopo il ko degli Usa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I leader dei Paesi della Nato si sarebbero accordati informalmente per non menzionare i Mondiali di calcio durante il vertice dell’Alleanza Atlantica ad Ankara, in Turchia. L’obiettivo sarebbe stato quello di non irritare Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, visto che gli Usa hanno da poco perso per 4-1 contro il Belgio a seguito di una contestata decisione della Fifa su un giocatore statunitense. La tattica non sembra aver funzionato, visto che Trump è tornato a parlare di annettere la Groenlandia e tagliare i rapporti commerciali con la Spagna.

Vietato parlare dei Mondiali ad Ankara

Il giornale britannico Guardian ha riportato, citando dei funzionari delle delegazioni dei Paesi Nato ad Ankara, che i leader degli Stati dell’Alleanza avevano un accordo per non parlare dei Mondiali di calcio davanti al presidente degli Usa Donald Trump.

La strategia sarebbe stata svelata per la prima volta dal presidente belga Bart De Wever, che parlando alla stampa ha espressamente dichiarato che non discuterà, nemmeno scherzando, della vittoria della sua nazionale contro quella degli Stati Uniti agli ottavi di finale.

ANSA

Trump non ha ancora commentato in nessun modo la sconfitta degli Usa, ma era stato molto coinvolto nelle vicende che avevano preceduto la partita con il Belgio.

La squalifica revocata a Balogun

Il presidente degli Stati Uniti aveva infatti dichiarato di aver parlato direttamente con il presidente della Fifa Gianni Infantino perché l’organo di governo del calcio mondiale revocasse la squalifica di un giocatore degli Usa, Folarin Balogun, che avrebbe altrimenti saltato la partita con il Belgio.

La Fifa ha effettivamente revocato la squalifica, che era stata imposta per un cartellino rosso dubbio ricevuto da Balogun durante i sedicesimi di finale con la Bosnia Erzegovina.

Anche se la decisione dell’arbitro in questo caso fosse stata contestabile, è comunque molto raro che una squalifica venga revocata in questo modo. Il Belgio ha poi comunque vinto per 4 a 1 contro gli Usa, eliminandoli dai Mondiali.

La strategia non ha funzionato

Se il piano dei leader della Nato era quello di non irritare Trump evitando il tema Mondiali, non ha funzionato, perché il presidente degli Usa è apparso particolarmente indispettito dai suoi alleati.

Durante il vertice di Ankara si è più volte lamentato che i Paesi della Nato non lo abbiano aiutato durante la guerra in Iran, conflitto apparentemente ripreso, visto che proprio ad Ankara Trump ha annunciato la fine del cessate il fuoco e nuovi attacchi.

Inoltre, Trump è tornato a parlare della necessità degli Usa di invadere la Groenlandia e ha dichiarato che gli Stati Uniti taglieranno ogni rapporto commerciale con la Spagna, guidata da Pedro Sánchez, uno dei più aperti critici del presidente degli Usa in Europa.