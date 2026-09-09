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È stato arrestato e condotto in carcere un uomo di 44 anni a Piacenza, dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie e aver danneggiato la porta d’ingresso della sua abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è stato disposto a seguito di una segnalazione per urla provenienti dall’appartamento della donna, mentre l’uomo era già sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico per precedenti episodi di maltrattamenti e lesioni personali.

I fatti: la violazione della misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella giornata dell’8 giugno, quando la Squadra Mobile locale ha rintracciato il cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, si è recato presso l’abitazione della moglie, violando così la misura cautelare imposta dall’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella tarda serata del 6 giugno il personale della Squadra Volante è intervenuto a seguito di una segnalazione per urla provenienti dall’interno di un’abitazione. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno riscontrato il danneggiamento della porta d’ingresso e hanno trovato all’interno la sola moglie e i tre figli minori. L’uomo, autore del gesto, si era già dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Precedenti e aggravamento della misura

Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che il soggetto era già stato condannato per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie. Proprio per questi motivi, l’uomo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, con l’ulteriore applicazione del braccialetto elettronico, a tutela della vittima e dei minori presenti in casa.

L’arresto e la traduzione in carcere

A seguito della violazione della misura, l’autorità giudiziaria ha disposto, con apposita ordinanza, l’aggravamento della misura non custodiale, prevedendo la custodia cautelare in carcere per l’uomo. Quest’ultimo è stato quindi rintracciato dalla Squadra Mobile e tradotto presso la Casa Circondariale di Piacenza.

IPA