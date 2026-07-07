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Un arresto per fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: questo il bilancio di un inseguimento avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 luglio a Siena. Un uomo di 46 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo, coinvolgendo anche altri due passeggeri. L’episodio si è concluso con il fermo dell’uomo e la convalida dell’arresto da parte del GIP, che ha disposto per lui l’obbligo di dimora nelle ore notturne.

Notte di paura a Siena

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del 6 luglio, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico era impegnata in un servizio di controllo del territorio a Siena.

Intorno alle 2.30 del mattino, gli agenti hanno notato una vettura sospetta all’incrocio tra via Guido da Siena e Strada Petriccio e Belriguardo. Nel tentativo di sottoporre il veicolo a un controllo, i poliziotti hanno intimato l’alt, ma il conducente ha ignorato l’ordine e si è dato alla fuga a bordo della propria utilitaria.

La fuga e le manovre pericolose

L’auto ha percorso via Milanesi e poi, con una manovra azzardata in senso contrario, ha imboccato Viale Mameli.

Gli agenti delle Volanti hanno quindi dato il via a un inseguimento che si è protratto lungo Viale Cavour, fino a raggiungere via Roberto Franchi, dove la corsa del veicolo è terminata.

Il tentativo di fuga a piedi e la resistenza

Una volta fermata l’auto, il conducente, un uomo di 46 anni residente a Siena, ha tentato nuovamente la fuga, questa volta a piedi, attraversando il prato di un condominio nelle vicinanze.

Insieme a lui si trovavano una donna di 38 anni, anch’essa residente a Siena, e un altro uomo di 43 anni, residente a Grosseto. Il tentativo di dileguarsi è stato però vano: l’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, nonostante abbia opposto una forte resistenza, dando luogo a una colluttazione durante la quale i poliziotti hanno riportato lievi ferite.

I sospetti sulla sostanza stupefacente

Durante i primi accertamenti, l’arrestato ha dichiarato che all’interno dell’auto, e nella disponibilità degli occupanti, ci sarebbe stata della sostanza stupefacente.

Secondo quanto riferito, i tre avrebbero tentato di disfarsene durante la fuga. Tuttavia, le successive ricerche effettuate dagli agenti non hanno portato al rinvenimento di alcuna sostanza illecita. Anche la perquisizione del veicolo e delle persone a bordo ha dato esito negativo.

L’arresto e le misure cautelari

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per i reati di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Dopo il fermo, è stato condotto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

La convalida dell’arresto

Questa mattina, durante l’udienza di convalida, il GIP ha confermato l’arresto e ha disposto per il 46enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora dalle 20 alle 7.

L’uomo dovrà quindi rispettare il vincolo di permanenza presso il proprio domicilio nelle ore notturne, come stabilito dal giudice.

Le persone coinvolte

Oltre al conducente, nell’auto si trovavano una donna di 38 anni residente a Siena e un uomo di 43 anni residente a Grosseto. Nessuno dei due risulta al momento indagato per i fatti accaduti, ma entrambi sono stati identificati e ascoltati dagli inquirenti.

IPA