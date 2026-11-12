Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Inseguimento da film tra le vie di Cassino: due uomini a bordo di un’auto rubata non hanno rispettato l’alt degli agenti, cercando di seminarli. Il tentativo di far perdere le proprie tracce è svanito quando hanno imboccato una strada privata, schiantandosi contro la saracinesca di un garage. A quel punto è iniziata una seconda fuga, a piedi: uno dei due uomini è stato catturato e arrestato, l’altro è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato.

L’inseguimento nella notte a Cassino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Cassino hanno arrestato in flagranza un uomo, ritenuto responsabile del furto aggravato in concorso. L’intervento è avvenuto intorno alle 4:00, durante un servizio di controllo del territorio svolto insieme ai militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri.

Una pattuglia ha notato un’utilitaria a Cassino con a bordo due persone e ha intimato l’alt usando i dispositivi di segnalazione. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato e ha superato la volante, dando inizio alla fuga. Gli agenti hanno riconosciuto gli occupanti, già gravati da precedenti specifici per reati contro il patrimonio, e si sono messi all’inseguimento.

Durante la corsa il guidatore ha effettuato manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Ha poi imboccato una strada privata e si è schiantato contro la saracinesca di un box auto. Dopo l’impatto, i due uomini hanno lasciato la vettura e sono scappati a piedi.

Il complice è ancora ricercato

I rinforzi dei Carabinieri sono arrivati sul posto e hanno intercettato i fuggitivi nei pressi di via Pascoli. I due uomini si sono separati: uno è riuscito a dileguarsi scavalcando alcune recinzioni private, mentre l’altro è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’auto era stata rubata poco prima a un cittadino del posto. Il proprietario ha presentato querela e ha ottenuto la restituzione del veicolo. Nell’abitacolo, inseriti nel blocchetto di accensione, gli operatori hanno trovato e sequestrato un passamontagna e diversi arnesi da scasso, tra cui uno “spadino” artigianale.

Al termine degli adempimenti, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini e le ricerche del complice sono ancora in corso.

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