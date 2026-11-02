Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Misure cautelari per cinque persone nell’ambito di un’indagine su presunti sequestri, estorsioni, lesioni, rapina e detenzione di droga ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Bari su richiesta del pubblico ministero: secondo l’ipotesi investigativa, le condotte sarebbero nate da un debito di circa 300 euro per l’acquisto di cannabinoidi.

Bari: la denuncia e le indagini

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è partita dalla denuncia di un giovane ospite di una comunità educativa del territorio murgiano, presentata con l’assistenza degli operatori della struttura. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le contestazioni sono formulate, a vario titolo, nei confronti degli indagati.

Il mancato pagamento del debito avrebbe dato avvio a una serie di minacce, violenze e intimidazioni protrattesi per diversi mesi, da febbraio ad agosto 2026. Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori figurano telefonate e messaggi minacciosi rivolti alla vittima, con riferimenti anche all’uso di armi da fuoco.

La rapina e i sequestri contestati

A maggio 2026, secondo l’accusa, al giovane sarebbe stato sottratto lo smartphone. Gli sarebbe stato detto che il telefono sarebbe tornato in suo possesso soltanto dopo il saldo del debito. Sono inoltre contestati due distinti episodi di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il primo sarebbe avvenuto ad aprile, quando il minore sarebbe stato caricato con la forza su un’autovettura e picchiato in una zona isolata di campagna. Nel secondo episodio, a luglio, la vittima sarebbe stata attirata con l’inganno in un esercizio pubblico, percossa e trascinata in un’area boschiva, dove sarebbe stata sottoposta a un pestaggio di gruppo.

Nel quadro investigativo è stato documentato anche il versamento di una parte del credito da parte di un educatore della comunità. Il pagamento sarebbe stato effettuato per cercare di interrompere le condotte vessatorie e ottenere la restituzione del cellulare.

Le misure cautelari

Il gip del tribunale di Bari ha disposto la custodia cautelare in carcere per due indagati e gli arresti domiciliari per gli altri tre indagati. Le ipotesi di reato comprendono, oltre al sequestro di persona a scopo di estorsione, le lesioni personali aggravate, l’estorsione aggravata, la rapina e la detenzione ai fini della vendita di sostanze stupefacenti aggravata.

Carabinieri