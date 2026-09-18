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Un arresto, questo il bilancio di un inseguimento avvenuto a Castel Volturno (Caserta), dove una donna di 58 anni è stata fermata dai Carabinieri dopo aver ignorato l’alt e aver aggredito i militari. L’episodio, avvenuto durante un controllo stradale, è stato motivato dalla mancata assicurazione dell’auto e si è concluso con l’arresto della conducente per resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I fatti a Castel Volturno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un servizio di perlustrazione effettuato dai militari nel territorio di Mondragone.

In prossimità della rotatoria con via Castel Volturno (Caserta), i Carabinieri hanno intimato l’alt a una Mini Cooper nera, il cui comportamento sospetto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’inseguimento lungo la Domitiana

La conducente, successivamente identificata come una cittadina nigeriana di 58 anni, non si è fermata all’ordine dei militari e ha accelerato, dando il via a un inseguimento.

La fuga si è sviluppata lungo la strada Domitiana e si è protratta per alcuni chilometri, coinvolgendo le pattuglie del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone e terminando nel territorio di Castel Volturno.

La reazione violenta e l’arresto

Una volta raggiunta e bloccata in via Adige, la situazione è ulteriormente degenerata. La donna ha iniziato a rivolgere minacce nei confronti dei Carabinieri e ha reagito con aggressione fisica, colpendo i militari con calci e pugni.

Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza, ritenendo la donna gravemente indiziata di resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Le irregolarità amministrative

Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che la Mini Cooper utilizzata dalla donna era priva della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.

L’auto, intestata alla stessa conducente, è stata quindi sottoposta a sequestro amministrativo.

Le conseguenze per la conducente

Al termine delle formalità di rito, la cittadina nigeriana, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stata condotta presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.

L’arresto è stato eseguito in seguito ai fatti di resistenza, violenza e lesioni nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti durante il controllo stradale.

IPA