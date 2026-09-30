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Un arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre a una sanzione per detenzione illecita di sostanza stupefacente: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Napoli. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento e una colluttazione con gli agenti, che hanno anche rinvenuto una dose di cocaina a bordo del veicolo su cui viaggiava.

L’intervento a Napoli

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato Ponticelli di Napoli.

Nel corso di un pattugliamento in via Angelo Camillo de Meis, gli operatori hanno notato un’autovettura con a bordo il 32enne. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha improvvisamente accelerato, cercando di sottrarsi al controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

L’inseguimento e la colluttazione

Ne è scaturito un breve inseguimento, durante il quale il sospettato ha prima urtato l’auto di servizio della Polizia, danneggiando così un bene della Pubblica Amministrazione.

Successivamente, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti dopo una colluttazione.

Le accuse e la perquisizione

Durante le fasi successive all’arresto, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’auto. È stata così rinvenuta una dose di cocaina, che ha portato alla contestazione di una sanzione amministrativa per detenzione illecita di sostanza stupefacente ad uso personale.

L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre che per danneggiamento di beni pubblici. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per il possesso della sostanza stupefacente.

IPA