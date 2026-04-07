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Un arresto e un agente ferito, questo il bilancio di un episodio avvenuto nel centro di Catania dove un giovane di 21 anni è stato fermato dopo una fuga rocambolesca per sottrarsi a un controllo della Polizia Locale. L’intervento, condotto in collaborazione con la Polizia di Stato, è scaturito a seguito di una serie di gravi violazioni al Codice della Strada e si è concluso con l’arresto del ragazzo per lesioni a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

Panico per le strade di Catania

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio in Piazza Stesicoro, nel cuore di Catania. Un agente della Polizia Locale, durante il servizio di pattugliamento, ha notato un giovane a bordo di un motoveicolo senza casco protettivo.

L’operatore ha quindi intimato l’alt al conducente, ma il ragazzo ha reagito accelerando improvvisamente. Nel tentativo di fuggire il giovane ha travolto l’agente, colpendolo con violenza alla gamba destra e dandosi poi alla fuga tra la folla, generando momenti di caos tra i passanti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante il dolore causato dall’impatto l’agente ferito è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per annotare il numero di targa del motociclo. Subito dopo, è stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure mediche necessarie.

Nel frattempo le indagini sono partite immediatamente grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale e la Polizia di Stato. Gli uomini della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme agli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”, hanno rapidamente individuato l’abitazione del giovane grazie alle informazioni raccolte.

Identificazione e arresto

Una volta raggiunto il domicilio del sospettato, le forze dell’ordine hanno identificato il giovane, un 21enne originario di Catania.

Dall’accertamento è emerso che il ragazzo era privo di patente di guida, circolava senza assicurazione obbligatoria e, come già rilevato, senza casco. Tutte queste infrazioni si sono aggiunte al comportamento pericoloso tenuto durante la fuga.

I reati contestati

Al termine delle verifiche il giovane è stato arrestato con l’accusa di inottemperanza all’alt, messa in pericolo dell’incolumità altrui e lesioni a pubblico ufficiale.

La cosiddetta “fuga pericolosa”, introdotta dal nuovo Decreto Sicurezza, prevede pene severe per chi, nel tentativo di sottrarsi ai controlli, mette a rischio la vita di agenti e cittadini. Oltre alle contestazioni penali al 21enne sono state elevate tutte le sanzioni amministrative previste per le violazioni al Codice della Strada.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Pubblico Ministero di turno è stato tempestivamente informato dell’accaduto. Il giovane è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.

IPA