400.000 euro di prodotti recuperati: questo il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri contro un furto notturno ai danni di un’azienda cosmetica. La notte del 2 febbraio un gruppo di almeno otto persone è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre merce da una ditta di Dovera, nel cremasco. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di recuperare la refurtiva e sequestrare il mezzo usato dai malviventi, che sono riusciti a fuggire nei campi circostanti.

Il tentato furto notturno a Dovera

L’episodio si è verificato nelle prime ore del 2 febbraio, poco dopo le 2. Il personale di vigilanza privata di una ditta di Dovera specializzata nella produzione di cosmetici ha contattato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Crema per segnalare un furto in atto.

Secondo la ricostruzione almeno otto soggetti avevano forzato il cancello dell’azienda, penetrando nell’area di parcheggio dei mezzi.

Il modus operandi della banda

I malviventi, dopo aver tagliato il telone di un rimorchio, hanno iniziato a caricare su un furgone telonato diversi cartoni di cosmetici pronti per la spedizione e prodotti per conto di una nota marca del settore.

L’azione è stata interrotta dall’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri, già impegnate in servizi di prevenzione contro il crimine predatorio nelle ore notturne e nei fine settimana.

L’inseguimento e la fuga nei campi

Le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato un dispositivo di cinturazione dell’area riuscendo a individuare il furgone in fuga sulla SP 472. Una pattuglia della Radiomobile di Crema si è lanciata all’inseguimento del mezzo, che ha imboccato la SP 415 in direzione di Milano, ignorando l’alt dei militari.

Allo svincolo per Spino d’Adda il conducente ha deviato verso il paese abbandonando il veicolo a lato strada e dileguandosi nei campi, favorito dall’oscurità e dalla vegetazione fitta.

Il recupero della refurtiva e le indagini in corso

Nonostante le ricerche siano proseguite con il supporto di altre pattuglie, i responsabili sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

All’interno del furgone abbandonato sono state rinvenute numerose scatole di prodotti di bellezza per un valore complessivo di 400.000 euro. La refurtiva è stata restituita al titolare dell’azienda mentre il furgone, con targa straniera, è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici.

IPA