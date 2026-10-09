Non si fermano all'alt e sfrecciano per le strade di Napoli a folle velocità, poi l'impatto, fermati 21enni

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A Napoli due 21enni sono stati arrestati nella notte dagli agenti del Commissariato Pianura al termine di un inseguimento ad alta velocità. I giovani, a bordo di un’auto sospetta, hanno tentato di eludere il controllo fuggendo con manovre pericolose: dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Cos’è successo a Napoli

L’arresto è avvenuto nella notte tra giovedì 8 ottobre e venerdì 8 durante un servizio di pattugliamento nella zona di via Sartania. Gli agenti del Commissariato Pianura di Napoli hanno individuato due giovani a bordo di un’autovettura che viaggiava a velocità elevata. Alla vista della pattuglia, il conducente ha deciso di accelerare ulteriormente ignorando l’ordine di fermarsi.

L’inseguimento, le manovre pericolose e l’impatto

La situazione è rapidamente degenerata quando il conducente ha tentato di eludere il controllo, dando il via a un lungo inseguimento. Durante la fuga sono state effettuate diverse manovre pericolose che hanno messo a rischio la sicurezza stradale.

L’inseguimento si è protratto fino al raccordo perimetrale della Tangenziale di Napoli, in direzione Vomero-Pianura, dove, all’altezza dell’uscita Soccavo l’auto dei fuggitivi ha impattato contro la volante della Polizia.

Il tentativo di fuga a piedi e l’arresto

Dopo l’impatto, il passeggero ha abbandonato il veicolo nel tentativo di fuggire a piedi.

Tuttavia, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, nonostante abbia opposto resistenza. Anche il conducente è stato fermato sul posto. Entrambi sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre per uno dei due è scattata anche l’accusa di fuga pericolosa.

IPA