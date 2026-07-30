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È stato eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia a Rivolta d’Adda, dove un uomo di 51 anni è stato fermato dopo aver aggredito la moglie in stato di ebbrezza. L’episodio si è verificato la sera del 27 luglio, quando la vittima ha richiesto aiuto segnalando minacce e violenze subite dal marito, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato poco prima delle 19.30 del 27 luglio. La centrale operativa dei Carabinieri di Crema ha ricevuto una telefonata urgente da una donna residente a Rivolta d’Adda, che ha denunciato di essere stata minacciata, insultata e percossa dal marito, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici.

La pattuglia della Stazione di Rivolta d’Adda è intervenuta tempestivamente, identificando la coppia e constatando la gravità della situazione. La donna ha mostrato ai militari i segni delle percosse sulla schiena, mentre l’uomo, visibilmente ubriaco, ha continuato a insultare la moglie anche in presenza degli agenti. All’interno dell’abitazione sono state trovate numerose bottiglie vuote di birra e altri alcolici, oltre a evidenti segni di colluttazione.

Le condizioni della vittima e la denuncia

La vittima è stata accompagnata all’ospedale di Crema per ricevere le cure necessarie, ottenendo alcuni giorni di prognosi. Successivamente, la donna si è recata presso la caserma dei Carabinieri di Rivolta d’Adda per formalizzare una denuncia-querela. Nel suo racconto, ha spiegato che il matrimonio, iniziato quattro anni fa, è stato sin da subito caratterizzato da un rapporto turbolento e da episodi di aggressione fisica e minacce, spesso legati all’abuso di alcol da parte del marito. In passato era già stato necessario l’intervento dei Carabinieri per sedare situazioni simili.

La donna ha riferito che le aggressioni erano diventate sempre più frequenti e gravi, ma di non essersi mai rivolta al pronto soccorso o al medico per timore della propria incolumità. Ha sottolineato come il marito, in stato di ebbrezza, non fosse in grado di controllare la propria violenza, alimentando un clima di paura costante all’interno delle mura domestiche.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia e accompagnato presso il carcere di Cremona. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice, che ha disposto la scarcerazione dell’indagato, applicando però una serie di misure cautelari: il divieto di avvicinamento alla moglie, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per il controllo a distanza del rispetto delle prescrizioni.

Il caso di Rivolta d’Adda si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e delle violenze domestiche, che spesso si consumano tra le mura di casa e vengono denunciate solo dopo anni di sofferenze. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e l’applicazione di misure restrittive rappresentano una risposta concreta delle istituzioni a tutela delle vittime e della loro sicurezza.

IPA