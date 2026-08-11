Non solo allarme caldo, allerta gialla per temporali e bombe d'acqua in Italia martedì 11 agosto

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Da una parte caldo afoso, dall’altra violenti temporali: l’estate 2026 continua a essere caratterizzata da fenomeni atmosferici estremi. Mentre le temperature continuano a superare ampiamente le medie di stagione, sullo Stivale sono in arrivo bombe d’acqua e acquazzoni, e in sei regioni scatta l’allerta gialla.

In arrivo forti temporali

Nella giornata di martedì 11 agosto 2026 le previsioni meteo annunciano l’arrivo di temporali e rovesci che potranno assumere anche carattere intenso a livello locale.

A seguito di una mattinata e un primo pomeriggio di sole, con caldo intenso e afa su gran parte del Paese, si prospettano forti piogge nelle ore pomeridiane e serali.

ANSA

Nelle ore successive al tramonto previsti fenomeni in particolare lungo i rilievi e nelle zone adiacenti.

Pioggia prevista nelle regioni del Centro-Sud, in Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.

Allerta gialla in 6 regioni

La Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla per il rischio di temporali, che riguarda anche il rischio idrogeologico e quello in idraulico in alcune zone di Abruzzo, Sicilia e Calabria.

Di seguito, la situazione di rischio nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico . Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

. : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali . Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno. Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. Lazio : Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Sicilia : Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. Umbria : Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia

. : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno. : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. : Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. : Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico. : Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia Ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno. Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Il caldo continua

Nel complesso, tuttavia, il fenomeno più rilevante continua a essere il caldo estremo. Nella stessa giornata di martedì 11 è stato rilevato bollino rosso per 19 città.

I centri maggiormente interessati sono Roma, Firenze, Bologna, Napoli, Palermo, Catania, Bari, Genova, Perugia, Pescara, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, Messina, Reggio Calabria, Campobasso e Bolzano.

E l’ondata di calore non sarà mitigata dai temporali. Il caldo proseguirà almeno fino a Ferragosto, con temperature fino a 40 gradi.