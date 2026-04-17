Non solo benzina e diesel, la guerra in Iran colpisce le materie prime: rincari dalla mozzarella alla plastica

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La guerra contro l’Iran ha un impatto globale. La chiusura dello stretto di Hormuz, il rallentamento dei passaggi delle navi petrolifere e non solo, costano alle famiglie italiane fino a 950 euro in più all’anno. Una cifra che va considerata alla luce degli aumenti delle bollette di gas e luce, del costo del carburante alla pompa di benzina e degli effetti indiretti sul trasporto dei beni alimentari e delle materie prime.

L’impatto della guerra contro l’Iran

Una tregua talmente fragile che non sta cambiando l’impatto della guerra degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Continuano infatti gli aumenti dei prezzi di materie prime, bollette di luce e gas, ma anche assicurazioni, mutui, carburante, beni alimentari e molto altro.

Il costo della guerra in Iran colpisce duramente tutto il mondo, ma soprattutto i Paesi più esposti tra i quali c’è anche l’Italia. Così, secondo Facile.it, che ha analizzato e messo a confronto i prezzi prima del conflitto e quelli attuali, la “guerra nera” potrebbe costare fino a 950 euro in più all’anno per una famiglia media.

ANSA

Di fronte alla crisi dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz consequenziale alla guerra, i “volenterosi” si sono riuniti. La coalizione dei Volenterosi vede Italia, Francia, Regno Unito e Germania riuniti venerdì 17 aprile per trovare una soluzione. L’ipotesi sul tavolo è una spedizione europea per attività di sminamento nello stretto, così da mettere in sicurezza la navigazione nella speranza che il cessate il fuoco si consolidi fino a riprendere le normali attività economiche.

Rincari su benzina, diesel e gas

Mentre è in corso il secondo rialzo delle quotazioni petrolifere internazionali consecutive, nella giornata di venerdì 17 aprile i prezzi medi nazionali di benzina e diesel risultano in calo. Si tratta comunque di pochi millesimi, ma potrebbero rappresentare un primo segnale di intervento. La benzina self-service si trova a 1,769 euro al litro, equivalente a -4 millesimi rispetto a ieri; mentre il gasolio si trova a 2,124 euro al litro (-10 millesimi).

In ogni caso il prezzo alla pompa rimane elevato e, sempre secondo le stime di Facile.it, un automobilista spende in benzina in un anno circa 1177 euro (+7% o 81 euro rispetto al passato), mentre un automobilista con mezzo diesel spende annualmente 1190 euro (+26%, ovvero +249 euro).

Discorso simile per luce e gas. Le bollette nei prossimi mesi aumenteranno del 12%, quindi 284 euro in più rispetto ai 2427 euro previsti prima del conflitto, fissandosi a 2711 euro per la combinazione gas + luce. La bolletta più cara è quella del gas, ma considerando l’utilizzo del condizionatore in estate (annunciata come molto calda), anche la bolletta elettrica potrebbe rappresentare un ulteriore peso per il portafoglio delle famiglie.

Aumentano anche mozzarella e plastica

Un impatto “indiretto” ma ormai sotto gli occhi di tutti è l’aumento dei costi lungo la filiera alimentare e delle altre materie prime. Da una parte l’aumento dei costi dovuto al gasolio, carburante con il quale si muovono i camion che trasportano gli alimenti nella grande distribuzione; dall’altra anche i problemi con il fertilizzante che non passa più per lo stretto e mette a rischio le coltivazioni.

Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP ha diffuso un comunicato dove ha annunciato il ritocco dei listini a causa del rincaro del trasporto aereo, visto che il 35% della produzione è destinata all’esportazione. L’aumento di quei prezzi si ripercuote anche sul prodotto che resta in Italia, per evitare la perdita economica che metterebbe a rischio le imprese e i lavoratori.

Così la crisi dei fertilizzanti fa aumentare i costi della produzione di mais per il mangime del bestiame. Senza contare che il prodotto finito, di qualsiasi settore alimentare, è spesso venduto in confezioni di plastica, sottoprodotto del petrolio. Un’altra filiera a rischio è proprio quella della plastica, dove i prezzi stanno aumentando e la produzione sta rallentando.