Non solo il focolaio nello spogliatoio del Sassuolo, i casi di pertosse sono in aumento tra gli adulti
In Europa ci sono stati 60mila casi di pertosse nel 2023-24: come dimostra il focolaio al Sassuolo la malattia colpisce anche gli adulti, ecco perché
Tra marzo 2023 e maggio 2024 in Europa sono stati segnalati quasi 60mila casi di pertosse secondo l’European Centre for Disease Prevention and Control. In Italia la malattia è tornata al centro delle cronache per via del focolaio che ha colpito alcuni giocatori di calcio del Sassuolo e i casi sono in aumento e non solo tra i bambini. Il motivo è la protezione immunitaria del vaccino che tende a diminuire col tempo.
- Il Sassuolo e il focolaio di pertosse
- I casi di pertosse in Europa
- Cos'è la pertosse
- Perché i casi aumentano tra gli adulti
- Cosa fare e come ci si contagia
Il Sassuolo e il focolaio di pertosse
Negli ultimi giorni si è molto parlato di pertosse dopo il focolaio che ha colpito alcuni calciatori del Sassuolo.
“A seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e cinque casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”, ha comunicato il club emiliano, allertando anche la Lega Serie A.
Tra l’altro nonostante questa situazione, il Sassuolo è riuscito a strappare un pareggio in casa della Juventus nell’ultimo turno di campionato.
I casi di pertosse in Europa
Ma con un caso accertato e cinque sospetti si è tornati a parlare di pertosse, una malattia in genere associata ai bambini ma che può colpire, e colpisce anche gli adulti.
Il Centre for Disease Prevention and Control ha segnalato quasi 60mila casi tra marzo 2023 e maggio 2024 in Europa.
Si tratta di un dato dieci volte superiore rispetto ai numeri del biennio precedente e che, dunque, evidenzia un aumento dei casi anche negli adulti.
Cos’è la pertosse
Detta anche “tosse canina”, la pertosse è un’infezione respiratoria causata dal batterio “bordetella pertussis”.
Altamente contagiosa, colpisce soprattutto i bambini piccoli ma anche gli adulti, e in genere dura tra le sei e le dieci settimane.
Nei bambini molto piccoli è una malattia che può essere molto grave e in alcuni casi mortale, mentre per gli adulti il rischio di complicazioni gravi è decisamente basso.
Perché i casi aumentano tra gli adulti
I casi tra gli adulti aumentano perché la protezione immunitaria del vaccino per la pertosse tende a diminuire col tempo, spesso nel giro di alcuni anni.
Il vaccino viene somministrato alle donne in gravidanza e poi direttamente al figlio nei primi mesi di vita (con il vaccino esavalente e con successivi richiami durante l’infanzia e l’adolescenza).
Ma col passare del tempo la protezione diminuisce: “Attualmente sono in aumento i casi anche tra gli adulti a causa di una inadeguata prevenzione vaccinale”, ha detto Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano.
Cosa fare e come ci si contagia
Per questo, ha aggiunto Pregliasco, “un richiamo dovrebbe essere effettuato ogni 10 anni ed è disponibile anche un vaccino per gli adulti. Tuttavia, solo una minoranza della popolazione lo effettua. Aumentano, quindi, i soggetti suscettibili all’infezione”.
Il contagio avviene attraverso le goccioline respiratorie emesse quando una persona infetta tossisce, starnutisce o parla. Per questo la trasmissione è facilitata nei luoghi chiusi e nei contesti in cui si sta a stretto contatto per diverse ore.
Negli adulti poi la pertosse può presentarsi in forma lieve o atipica: questo favorisce la diffusione perché alcuni casi possono non essere riconosciuti immediatamente.