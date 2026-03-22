Non solo il focolaio nello spogliatoio del Sassuolo, i casi di pertosse sono in aumento tra gli adulti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tra marzo 2023 e maggio 2024 in Europa sono stati segnalati quasi 60mila casi di pertosse secondo l’European Centre for Disease Prevention and Control. In Italia la malattia è tornata al centro delle cronache per via del focolaio che ha colpito alcuni giocatori di calcio del Sassuolo e i casi sono in aumento e non solo tra i bambini. Il motivo è la protezione immunitaria del vaccino che tende a diminuire col tempo.

Il Sassuolo e il focolaio di pertosse

Negli ultimi giorni si è molto parlato di pertosse dopo il focolaio che ha colpito alcuni calciatori del Sassuolo.

“A seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e cinque casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”, ha comunicato il club emiliano, allertando anche la Lega Serie A.

Tra l’altro nonostante questa situazione, il Sassuolo è riuscito a strappare un pareggio in casa della Juventus nell’ultimo turno di campionato.

I casi di pertosse in Europa

Ma con un caso accertato e cinque sospetti si è tornati a parlare di pertosse, una malattia in genere associata ai bambini ma che può colpire, e colpisce anche gli adulti.

Il Centre for Disease Prevention and Control ha segnalato quasi 60mila casi tra marzo 2023 e maggio 2024 in Europa.

Si tratta di un dato dieci volte superiore rispetto ai numeri del biennio precedente e che, dunque, evidenzia un aumento dei casi anche negli adulti.

Cos’è la pertosse

Detta anche “tosse canina”, la pertosse è un’infezione respiratoria causata dal batterio “bordetella pertussis”.

Altamente contagiosa, colpisce soprattutto i bambini piccoli ma anche gli adulti, e in genere dura tra le sei e le dieci settimane.

Nei bambini molto piccoli è una malattia che può essere molto grave e in alcuni casi mortale, mentre per gli adulti il rischio di complicazioni gravi è decisamente basso.

Perché i casi aumentano tra gli adulti

I casi tra gli adulti aumentano perché la protezione immunitaria del vaccino per la pertosse tende a diminuire col tempo, spesso nel giro di alcuni anni.

Il vaccino viene somministrato alle donne in gravidanza e poi direttamente al figlio nei primi mesi di vita (con il vaccino esavalente e con successivi richiami durante l’infanzia e l’adolescenza).

Ma col passare del tempo la protezione diminuisce: “Attualmente sono in aumento i casi anche tra gli adulti a causa di una inadeguata prevenzione vaccinale”, ha detto Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano.

Cosa fare e come ci si contagia

Per questo, ha aggiunto Pregliasco, “un richiamo dovrebbe essere effettuato ogni 10 anni ed è disponibile anche un vaccino per gli adulti. Tuttavia, solo una minoranza della popolazione lo effettua. Aumentano, quindi, i soggetti suscettibili all’infezione”.

Il contagio avviene attraverso le goccioline respiratorie emesse quando una persona infetta tossisce, starnutisce o parla. Per questo la trasmissione è facilitata nei luoghi chiusi e nei contesti in cui si sta a stretto contatto per diverse ore.

Negli adulti poi la pertosse può presentarsi in forma lieve o atipica: questo favorisce la diffusione perché alcuni casi possono non essere riconosciuti immediatamente.