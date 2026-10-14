Non solo Papa Leone XIV, anche il fratello Louis Prevost ha un tumore: "Devo restare a un'ora dall'ospedale"

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Anche il fratello maggiore di Papa Leone XIV, Louis Prevost, ha un tumore. Lo ha rivelato alla televisione statunitense NewsMax alla quale ha spiegato di aver appreso delle condizioni di salute del pontefice e dell’imminente operazione quando lo ha detto all’Angelus.

Il tumore del fratello di Papa Leone XIV

Louis Prevost ha detto alla televisione statunitense NewsMax che è stato uno shock sapere dell’imminente operazione di Papa Leone XIV “soprattutto per mio fratello minore – il più giovane –, anche perché io stesso sono in cura per un tumore, qui a Tampa”.

Louis ha spiegato che aver saputo “di quel nodulo al polmone (del Papa, ndr) è stato snervante, ci ha fatto tremare”.

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Il fratello maggiore del Pontefice ha anche detto che lui invece ha un “mieloma multiplo“.

“È un tipo di tumore del sangue che si sviluppa nel midollo osseo. Mi è stato diagnosticato nel 2017 e da allora lo sto combattendo”, ha rivelato.

“Al momento sto partecipando a una sperimentazione clinica – ha aggiunto – è per questo che ci troviamo a Tampa: devo restare entro un’ora di distanza dall’ospedale”.

Come sta il Papa

Louis, quando ha saputo del tumore polmonare del fratello, gli ha chiesto se fosse in pericolo di vita ma il Papa lo ha rassicurato che si trattava di un intervento semplice.

Dopo l’operazione, Prevost ha chiarito che “ciò che hanno trovato era grave, ma sono riusciti a rimuoverlo completamente”.

Louis non è ancora riuscito a parlare col fratello ma di avere ricevuto un messaggio “dal suo collaboratore più stretto”, probabilmente il segretario don Edgar Rimaycuna.

“L’operazione era conclusa, lui era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Quindi, per quanto ne so finora – ha spiegato Louis – sta bene ed è in ottime mani. E speriamo per il meglio: hanno individuato il problema abbastanza presto, potrà guarire dall’intervento e proseguire il suo ministero papale”.

Le informazioni da Vaticano

Secondo il fratello del Papa, le informazioni che stanno arrivando dal Vaticano sono corrette.

“Conoscendo lui e le persone a Roma che mi hanno parlato o contattato, penso che sia tutto trasparente“, è l’opinione di Louis.

“Non vedo alcun motivo per dubitare di quanto detto finora. Certo, finché non potrò parlargli di persona, continuerò a seguire la situazione. E, basandomi sul suo umore e sul tono della voce di ieri e di stamattina (ieri mattina, ndr), prima dell’intervento, ho avuto l’impressione che la situazione non sia poi così grave”, ha commentato Prevost.

Il fratello maggiore del Pontefice ha ribadito che è “una cosa seria, ma non critica. Quindi penso che vada tutto bene. Continuerò a mantenere un atteggiamento positivo”.

Le preghiere per il Papa “Siamo entrambi molto positivi”, ha detto Louis Prevost. “Credo che il mio atteggiamento positivo e il suo abbiano contribuito enormemente a tenermi in vita, qui sulla Terra, e in condizioni di salute relativamente buone. E lo stesso varrà per lui”, sono le parole di Louis. “Quando ci siamo parlati, mi ha chiesto: “Hai paura di qualcosa? Sei spaventato?”. Gli ho persino suggerito di venire qui a Tampa, nell’ospedale dove sono in cura io, che offre un’assistenza oncologica fantastica. Ci abbiamo scherzato su e gli ho detto: “Sono sicuro che lì a Roma, nell’ospedale dove ti trovi, ricevi ottime cure, visto chi sei”, ha raccontato. Prevost ha aggiunto che “per esperienza personale, non ho dubbi che anche il potere della preghiera sia fondamentale” e che ci sono tantissime presone che gli hanno detto che stanno pregando per lui e per me. “Credo fermamente, come ha detto lui, che sia tutto nelle mani di Dio. Confido nel fatto che Dio sappia cosa sta facendo. Lui è sereno riguardo a qualsiasi cosa accada ed è pronto ad affrontarla nel modo giusto”, ha concluso.