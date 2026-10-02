Non tutti i bonifici dei genitori ai figli fanno scattare la tassa dell'8%, cosa dice davvero la Cassazione

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Una sentenza della Corte di Cassazione ha precisato la differenza tra liberalità e donazioni quando i genitori donano ai figli del denaro tramite bonifico. Nello specifico caso preso in considerazione, la donazione, poi stabilita come liberalità, era di 8,2 milioni di euro, passati dal patrimonio all’estero della madre alla figlia. In questo caso, è stata applicata una tassa dell’8%.

La sentenza della Cassazione sui bonifici dei genitori ai figli

L’ordinanza della Cassazione risale al 20 maggio 2026, e ha stabilito che per applicare l’imposta dell’8% a un bonifico fatto da un genitore a un figlio conta la sostanza dell’operazione.

Nel caso preso in considerazione, la figlia aveva ricevuto denaro e titoli dalla madre, senza dimostrare che si trattasse di qualcosa di diverso da un semplice trasferimento di patrimonio.

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Non essendo un prestito né una donazione con uno scopo preciso, l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che fosse una liberalità e aveva previsto il pagamento di un’imposta dell’8%.

Quando si applica la tassa dell’8%

I normali trasferimenti da genitori a figli non sono sottoposti a questa tassa. Esiste infatti una franchigia di 1 milione di euro, sotto la quale queste operazioni sono esentasse.

Nel caso in cui una donazione superi il milione di euro si deve pagare una tassa del 4% non sul totale dell’importo, ma soltanto sulla parte eccedente la franchigia.

L’8% si applica soltanto alle liberalità indirette che vengono accertate dal Fisco. Anche in questo caso, rimane la franchigia di 1 milione di euro e l’imposta pesa solo sulla parte eccedente.

Le donazioni da genitori a figli

In ogni caso, difficilmente l’Agenzia delle Entrate si interessa a operazioni di questo tipo quando le somme non sono particolarmente elevate come quelle registrate nel caso da cui è arrivata l’ordinanza della Cassazione.

Quello che la sentenza della Cassazione ha determinato è che non basta cambiare la causale di un bonifico per modificare la natura di un’operazione, da liberalità indiretta a donazione.

È solo l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate a determinare definitivamente quale sia la natura di queste operazioni e a stabilire di conseguenza la tassazione.