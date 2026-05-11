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È stato denunciato per evasione un 34enne di Perugia, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre si trovava in via Mario Angeloni, senza poter fornire una giustificazione valida per il suo allontanamento.

Controlli della Polizia e scoperta della violazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della Questura ha effettuato una verifica sul rispetto delle misure cautelari imposte al 34enne. Durante il controllo, gli agenti hanno constatato che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio senza alcun motivo autorizzato, venendo così sorpreso in strada.

Una volta fermato, il 34enne è stato ascoltato dagli operatori in merito alla sua condotta. Non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile che giustificasse la sua presenza fuori casa, aggravando così la sua posizione nei confronti delle autorità.

I precedenti episodi e la revoca delle autorizzazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dagli accertamenti è emerso che, nei giorni precedenti, l’uomo aveva già violato le prescrizioni degli arresti domiciliari. In particolare, era stato sorpreso presso una palestra di Perugia, nonostante le autorizzazioni gli consentissero di uscire solo per motivi di lavoro.

Gli ulteriori approfondimenti hanno permesso di appurare che il 34enne da tempo non si recava più sul luogo di lavoro, motivo per cui gli era stata revocata la possibilità di allontanarsi dal domicilio per attività lavorativa.

Denuncia e deferimento all’Autorità Giudiziaria

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato accompagnato in Questura e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione. L’intervento della Polizia di Stato ha così permesso di accertare la violazione delle misure cautelari e di procedere con la denuncia nei confronti del Perugia.

IPA