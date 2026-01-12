Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Catania a seguito di un tentato furto e di una rapina impropria avvenuti nei giorni scorsi in un grande magazzino del centro storico. Due cittadini tunisini di 20 anni e 21 anni sono stati fermati dopo aver cercato di sottrarre profumi di noti marchi, per un valore di oltre 1.300 euro, e aver aggredito il personale di sicurezza.

I fatti: il tentato furto e l’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi all’interno di un grande magazzino situato nel cuore del centro storico di Catania, precisamente in via Etnea.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due giovani tunisini sono entrati nell’attività commerciale e si sono diretti senza esitazione verso il reparto profumeria. Qui hanno prelevato dagli scaffali diversi prodotti di marchi noti e, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, hanno nascosto le confezioni all’interno di uno zaino. Approfittando del periodo di maggiore affluenza, hanno tentato di confondersi tra gli altri clienti, dirigendosi rapidamente verso l’uscita.

Tuttavia, il loro comportamento sospetto non è sfuggito all’attenzione del personale di vigilanza, che li ha fermati subito dopo che avevano oltrepassato le casse. Gli addetti hanno chiesto ai due di mostrare il contenuto dello zaino e di restituire la merce sottratta oppure di procedere al pagamento dei profumi.

Di fronte a queste richieste, i due hanno reagito con violenza, rifiutandosi di collaborare e aggredendo gli addetti alla sicurezza con calci e pugni. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento della Polizia.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Il personale del negozio ha immediatamente richiesto l’intervento della squadra volanti della Questura. Gli agenti sono arrivati tempestivamente e hanno bloccato i due giovani proprio davanti all’uscita del grande magazzino. Dopo averli identificati, i poliziotti hanno proceduto al controllo dello zaino, all’interno del quale sono state trovate otto confezioni di profumi con l’antitaccheggio strappato, per un valore commerciale di oltre 1.300 euro.

La merce recuperata è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale, che ha formalizzato la denuncia presso le autorità competenti.

Le accuse e le conseguenze per i due giovani

I due cittadini tunisini sono stati condotti negli uffici della Polizia, dove sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania è stato informato dell’accaduto. Uno dei due arrestati, in considerazione dei suoi precedenti specifici, è stato condotto in carcere, mentre l’altro è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.

Successivamente, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere. La vicenda si è così conclusa, almeno per il momento, con la detenzione dei due giovani tunisini, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

