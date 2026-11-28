Una donna di 68 anni e il nipote di 19 sono stati arrestati a Napoli dopo una perquisizione in un’abitazione nella zona dei Ponti Rossi. Gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto degli artificieri, hanno trovato 18 pistole, quattro fucili e una bomba a mano. In casa c’erano anche oltre 25 chili di hashish, suddivisi in 42 confezioni, e sette involucri di cocaina per un peso complessivo di 765 grammi. Tra le pistole figuravano una Smith & Wesson e diversi modelli di Glock e Beretta. La polizia ha rinvenuto anche 19 caricatori, 12 cartucce per armi lunghe, 488 munizioni di vario calibro e un mirino telescopico. Durante la perquisizione sono emersi inoltre giubbotti antiproiettile e tre maschere realistiche in gomma. Nonna e nipote sono accusati di detenzione illegale di armi da guerra, armi clandestine e relativo munizionamento, oltre che di ricettazione e detenzione illecita di stupefacenti. Per tutti i reati è contestata l’aggravante del metodo mafioso.

ANSA