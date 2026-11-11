Nonna lascia bambini a scuola a Viterbo e muore dopo l'incontro coi genitori biologici, l'ipotesi della lite

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una nonna è deceduta poco prima delle otto nel quartiere Ellera di Viterbo. La donna avrebbe avuto un malore improvviso mentre stava accompagnando i nipoti, dei quali era madre affidataria, a scuola. Secondo una prima ricostruzione, è possibile che la donna abbia incontrato i genitori biologici dei bambini e che potrebbe essere iniziata una lite. Resta quindi da chiarire se l’incontro sia avvenuto e se sia legato al malore che ha portato al decesso.

Il malore davanti alla scuola

Martedì 10 novembre, poco dopo le 8, una donna di 62 anni si è accasciata a terra davanti a un istituto scolastico di Viterbo, nel quartiere Ellera. Gli alunni erano appena entrati in classe.

La donna era la nonna affidataria di due bambini, i suoi stessi nipoti, e li aveva appena accompagnati a scuola. Per strada, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe imbattuta nei genitori biologici dei piccoli.

L’ipotesi della lite

Secondo le prime informazioni al vaglio degli investigatori, tra le parti ci sarebbe stato un acceso confronto verbale sull’affido dei minori.

Pochi istanti dopo, la donna ha accusato un malore improvviso ed è crollata a terra priva di sensi.

Anche il padre biologico, coinvolto nella discussione, si è sentito male durante le fasi più concitate ed è stato soccorso dai sanitari.

La lite come motivo del malore e del decesso della donna è, al momento, un’ipotesi che la Polizia e la Squadra Scientifica dovranno verificare. Sul posto sono stati effettuati i rilievi necessari e la salma è stata sottoposta a sequestro.

Soccorsi e accertamenti

Sul posto è intervenuto il 118 con tre ambulanze, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito e i medici hanno potuto solo constatare la morte.

Sono arrivate anche Polizia di Stato, Polizia Locale e Squadra Scientifica per i rilievi. L’area è stata transennata e la salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e a stabilire se esista un legame tra la discussione e il malore, descritto come arresto cardiaco.