Nonni con la valigia, anche gli over 75 lasciano il Sud per sanità migliore e per raggiungere figli e nipoti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le grandi migrazioni dal Sud non sono mai finite, e ciclicamente ritornano mosse da motivi differenti. A questo giro sui convogli salgono i nonni. Lo riporta il rapporto Svimez dell’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, secondo la quale il numero di anziani che si muovono verso il Nord è in crescita: dal 2002 al 2024, ad esempio, i nonni che si sono trasferiti nel settentrione sarebbero aumentati da 96 mila a oltre 184 mila. Il motivo è duplice: da una parte la volontà di riunirsi ai propri cari, dall’altra un accesso a servizi sanitari più adeguati.

Il rapporto sui “nonni in valigia”

Come anticipato, secondo un rapporto Svimez dal 2002 al 2024 sarebbe raddoppiato il numero degli over 75 che, pur mantenendo la residenza nel Sud Italia, decidono di trasferirsi al Nord.

Nello specifico, negli ultimi 20 anni gli anziani che hanno fatto il grande salto sono aumentati da 96mila a oltre 184 mila, un dato notevolmente raddoppiato e che si affianca ai numeri che, invece, riguardano i giovani che lasciano il Mezzogiorno per trovare fortuna, lavoro e migliori risorse accademiche nell’Italia settentrionale.

ANSA

Il motivo di questa grande migrazione è duplice. Da una parte queste persone decidono di lasciare il Sud per ricongiungersi ad altri familiari che vivono al Nord. Dall’altra, invece, gli over 75 partono per trovare altrove dei servizi sanitari migliori.

Come anticipato, questi dati vanno di pari passo con il flusso di giovani che lasciano il meridione: il rapporto Svimez, infatti, indica che almeno 350 mila under 35 si sono trasferite e trasferiti al Centro-Nord per motivi di lavoro.

La proposta di Svimez

Il documento pubblicato martedì 17 febbraio l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno si chiama Un Paese, Due Migrazioni. In calce al rapporto si legge:

Sono necessarie nuove “politiche pubbliche per il diritto a restare” orientate a creare condizioni favorevoli alla valorizzazione del capitale umano formato nel Mezzogiorno, contrastando la fuga dei talenti e migliorando le opportunità di realizzazione professionale e di vita.

L’Italia in svantaggio con l’Estero

Con queste grandi migrazioni il Sud Italia perde circa 1,1 miliardi di euro all’anno, ma nonostante il flusso sia concentrato verso il Nord, anche per il Nord non si prospetta un presente florido.

Il report, infatti, indica che il settentrione perde ben 3,3 miliardi di euro all’anno per via dei flussi che si muovono verso l’estero, una cifra in parte compensata dalle persone che arrivano dal Mezzogiorno.