Nonno di Giancarlo Esposito "rischiò la fucilazione per insulti a Mussolini, lo graziò e divenne partigiano"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore Giancarlo Esposito ha raccontato di quando suo nonno, macchinista al Teatro di San Carlo di Napoli, scampò per cinque minuti alla fucilazione durante il regime di Mussolini. L’uomo, arrestato per aver insultato il dittatore in strada, venne graziato all’ultimo istante perché era l’unico a sapere dove fossero custodite le scenografie dell’opera Madama Butterfly.

Il racconto di Giancarlo Esposito sul nonno

Ospite del programma Last Meals sul canale Mythical Kitchen, l’attore Giancarlo Esposito ha condiviso un singolare episodio legato alla storia della propria famiglia durante il ventennio fascista.

Il celebre interprete di Gustavo “Gus” Fring nella serie cult Breaking Bad ha spiegato che sia il nonno sia il padre lavoravano nel mondo della lirica a Napoli, occupandosi dello stoccaggio e dell’allestimento degli apparati scenici per il Teatro di San Carlo.

Poiché la struttura partenopea disponeva di spazi limitati rispetto alle ventisei opere del repertorio classico, le scenografie venivano conservate in diversi magazzini sparsi per la città. L’uomo, descritto dal nipote come un forte bevitore, era solito aggirarsi alticcio per le strade di Napoli inveendo contro Benito Mussolini, finendo puntualmente arrestato per poi essere rilasciato dopo brevi periodi di detenzione.

La telefonata di Mussolini che evitò la fucilazione

L’ultimo arresto per gli insulti al dittatore si trasformò però in una condanna a morte che portò l’uomo a un passo dal plotone d’esecuzione. A salvarlo fu l’improvviso desiderio di Mussolini di assistere a una rappresentazione dell’opera Madama Butterfly, i cui allestimenti erano introvabili senza l’intervento del tecnico napoletano.

“Mancavano cinque minuti all’esecuzione: lo avevano già portato davanti al plotone, quando arrivò una telefonata dal Duce: ‘Cerco Esposito. Dov’è Esposito? Dov’è Esposito?’. ‘Perché? Perché?’. ‘Perché voglio vedere Madama Butterfly e lui sa dove sono le scenografie'”, avrebbe detto il dittatore.

Dopo essere scampato alla morte ed aver consegnato i materiali teatrali richiesti, l’uomo decise di fuggire insieme al figlio per unirsi ai partigiani sulle montagne, abbandonando definitivamente Napoli.

Le origini italiane e la carriera internazionale di Giancarlo Esposito

Nato a Copenaghen il 26 aprile 1958 dal macchinista teatrale napoletano Giovanni Esposito e dalla cantante d’opera afroamericana Elizabeth Foster, Giancarlo Esposito ha trascorso i primi anni di vita in Italia prima di trasferirsi con la famiglia nello Stato di New York all’età di sei anni.

Dopo l’esordio a Broadway da bambino e le prime esperienze cinematografiche negli anni Ottanta con registi come Francis Ford Coppola e Spike Lee, la star con doppia cittadinanza statunitense e italiana ha conquistato la fama mondiale grazie al ruolo di Gus Fring in “Breaking Bad” e nello spin-off “Better Call Saul”.

Nel corso della sua lunga carriera si è distinto inoltre in produzioni televisive di grande successo internazionale come “The Mandalorian”, “The Boys” e “Revolution”.