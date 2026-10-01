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È stata disposta la misura del divieto di dimora a carico di un cittadino italiano di 45 anni a seguito di lesioni personali aggravate e minacce di morte nei confronti della ex compagna. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ed eseguito dalla Squadra Mobile della Questura. La misura si è resa necessaria dopo la violazione di precedenti obblighi imposti all’uomo.

I fatti contestati

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha dato esecuzione, nella giornata di ieri 30 settembre, a una misura cautelare nei confronti di un cittadino italiano di 45 anni. L’uomo è stato ritenuto responsabile di gravi reati commessi nel corso dell’anno 2026 ai danni della ex compagna, una donna italiana di 41 anni.

L’indagine, già avviata e seguita dalla Squadra Mobile locale, ha riguardato episodi di lesioni personali aggravate e minacce di morte perpetrati dall’uomo nei confronti della ex compagna. In precedenza, il soggetto era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma nei giorni scorsi ha violato tale obbligo, aggravando la sua posizione.

L’aggravamento della misura cautelare

A seguito delle condotte violative del divieto di avvicinamento, le autorità hanno ritenuto necessario un inasprimento della misura cautelare. Per questo motivo, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Vicenza, impedendo così all’uomo di risiedere o accedere al territorio comunale.

Le motivazioni del provvedimento

La decisione di aggravare la misura cautelare è stata presa per tutelare la sicurezza della vittima, considerato il rischio concreto di reiterazione delle condotte violente e delle minacce. L’intervento della Squadra Mobile si inserisce in un quadro di attenzione costante verso i reati di violenza domestica e di tutela delle persone offese da comportamenti persecutori.

Conclusioni

Il caso evidenzia ancora una volta l’importanza delle misure cautelari nella prevenzione di reati contro la persona e la necessità di un tempestivo intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza delle vittime. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per assicurare il rispetto delle disposizioni emesse dal Tribunale di Vicenza.

IPA