Nordio accusato di razzismo per la frase su femminicidi ed etnie, bufera sul ministro: "Irresponsabile"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Bufera sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, accusato di razzismo per la sua frase su femminicidi ed etnie pronunciata a Salerno. Il Guardasigilli ha detto che “questi fatti si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza di educazione civica e rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne”. Attacchi da Pd e Donne in rete contro la violenza.

Le parole del ministro Nordio su femminicidi ed etnie

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine di una iniziativa organizzata dalla Camera penale a Salerno, ha commentato i recenti casi di femminicidi, affermando che è “illusorio che l’intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l’autorità dello Stato, possa risolvere la situazione”.

Secondo il Guardasigilli questi fatti “si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne“.

Fonte foto: ANSA

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Carlo Nordio ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto il possibile sia come attività preventiva per incentivare il codice rosso e accelerare i termini”.

Per il ministro della Giustizia “è questione di educazione” e serve “un’attività a 360 gradi, educativa soprattutto nell’ambito delle famiglie dove si forma il software del bambino”.

L’attacco del Pd al ministro Nordio

Le parole del ministro Nordio su femminicidi ed etnie hanno scatenato la dura reazione del Partito Democratico.

I parlamentari del Pd nella Bicamerale Femminicidio, la senatrice Cecilia D’Elia, vicepresidente, l’onorevole Sara Ferrari, capogruppo dem, i senatori Filippo Sensi e Valeria Valente e le deputate Antonella Forattini e Valentina Ghio hanno dichiarato: “Non si fermano col razzismo i femminicidi. Non si fermano agitando odio etnico, come ci pare faccia irresponsabilmente il ministro Nordio. Celando la questione del maschile tossico dietro a quella etnica”.

Il loro messaggio prosegue così: “Le donne italiane vengono uccise nella stragrande maggioranza da uomini italiani che non accettano di essere lasciati. Una frase irricevibile e triste, quella del titolare del dicastero della Giustizia, per la quale chiediamo una netta e chiara presa di distanza da parte del governo e un impegno urgente sul piano della prevenzione”.

La reazione di Donne in rete contro la violenza

Antonella Veltri, presidente di D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, ha commentato le parole di Nordio sui femminicidi all’agenzia ANSA, definendole “difficili da condividere“.

Veltri ha poi aggiunto: “Siamo davvero stanche di dichiarazioni inutili a femminicidio avvenuto. Quello che serve è un vero e attuabile piano di prevenzione che lavori sulla società tutta, la scuola, rinforzando i centri antiviolenza. Affermazioni sulla famiglia di origine del bambino non sono quello che pensiamo possa servire al cambiamento”.

La presidente di D.i.Re ha infine chiosato: “Per quanto riguarda il Ddl Femminicidi, il ministro Nordio ce ne vuole spiegare l’utilità per le donne che sono state uccise dopo la sua entrata in vigore? Basta, davvero. Serve altro e i centri antiviolenza si sono da sempre messi a disposizione per lavorare insieme al cambiamento”.